『愛の不時着』“悪役”オ・マンソク、志尊淳の養父役 『10回切って倒れない木はない』出演決定【コメント全文】
韓国俳優のオ・マンソクが、志尊淳が主演、仁村紗和がヒロインを務める日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜 後10：30）に出演することが決定した。日本のドラマ初出演となり、主人公のキム・ミンソク／青木照（志尊）の養父を演じる。
【写真】『イカゲーム』『愛の不時着』出演俳優も！共演韓国俳優陣
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったキム・ミンソク（志尊）は、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子（仁村）と出会う。
マンソクは、世界で大旋風を巻き起こした『愛の不時着』の冷酷な悪役であるチョ・チョルガン少佐で鮮烈な存在感を放ち、日本でも一躍注目を集めた。『元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜』『五月の青春』『コッソンビ熱愛史』など数々の話題作に出演するほか、「ヘドウィグ」「ラ・マンチャの男」などミュージカルでも活躍している。
本作では、ミンソクの養父で、韓国有数の財閥「ファングムホテルグループ」の社長・キム・ジョンフンを演じる。ミンソクの実父・優とは日本での留学時代に親友だったことが縁でミンソクを養子として迎え、実の子どものように愛する。ミンソクに静かに寄り添い、支えてきた彼の死が物語を大きく動かしていく。
【コメント全文】
■オ・マンソク（キム・ジョンフン役）
このたび、『10回切って倒れない木はない』に出演することになり、大変うれしく思っております。特に、日本のドラマへの初めての出演で、すばらしいキャストの皆さまや監督、そして最高のスタッフの方々とご一緒できることに、心から感謝の気持ちでいっぱいです。
今回のドラマ『10回切って倒れない木はない』が、視聴者の皆さまからたくさんの愛をいただける作品になるよう、私も最善を尽くします。ありがとうございます！
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本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったキム・ミンソク（志尊）は、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子（仁村）と出会う。
本作では、ミンソクの養父で、韓国有数の財閥「ファングムホテルグループ」の社長・キム・ジョンフンを演じる。ミンソクの実父・優とは日本での留学時代に親友だったことが縁でミンソクを養子として迎え、実の子どものように愛する。ミンソクに静かに寄り添い、支えてきた彼の死が物語を大きく動かしていく。
【コメント全文】
■オ・マンソク（キム・ジョンフン役）
このたび、『10回切って倒れない木はない』に出演することになり、大変うれしく思っております。特に、日本のドラマへの初めての出演で、すばらしいキャストの皆さまや監督、そして最高のスタッフの方々とご一緒できることに、心から感謝の気持ちでいっぱいです。
今回のドラマ『10回切って倒れない木はない』が、視聴者の皆さまからたくさんの愛をいただける作品になるよう、私も最善を尽くします。ありがとうございます！