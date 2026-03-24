“ロス五輪世代”U-21日本代表は国内練習2日目を実施、ンワディケ不参加で岐阜FWサディキ合流…11対11など連係確認
大岩剛監督が率いる“ロス五輪世代”U-21日本代表は24日、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドでトレーニング2日目の活動を行った。チームは明日まで国内で練習した後、韓国に出発。27日にU-21アメリカ代表と、29日にU-23韓国代表と対戦する。
初日の練習をコンディション不良で欠席したFWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)の活動不参加が決定。追加招集が発表されたFWワッド・モハメッド・サディキ(岐阜)はこの日から合流した。
練習はウォーミングアップ終了後、ポゼッションの練習へ。ライン間に紫ビブスのフリーマン3人が立つ黄色ビブスとビブス無しの6対6を実施した。その後はGKとフリーマンを入れて11対11を行った。
11対11の布陣(※F=フリーマン)
・1本目
■黄ビブス
小池直矢 鈴木大馳 古谷柊介
名和田我空 石渡ネルソン(F)
岩本悠庵
関富貫太 土屋櫂大 山田海斗 森壮一朗
ピサノ(荒木琉偉)
■ビブス無し
石橋瀬凪 白井亮丞 横山夢樹
石井久継 石渡ネルソン(F)
小倉幸成
佐藤海宏 永野修都 岡部 梅木怜
小林将天
・2本目
■黄ビブス
小池直矢 サディキ 福永裕也
名和田我空 矢田龍之介(F)
石渡ネルソン
佐藤海宏 土屋櫂大 岡部 森壮一朗
荒木琉偉(小林将天)
■ビブス無し
横山夢樹 鈴木大馳 古谷柊介
石井久継 矢田龍之介(F)
岩本悠庵
関富貫太 永野修都 山田海斗 梅木怜
ピサノ
その後は、所属クラブでのプレータイムを考慮してMF石渡ネルソン(C大阪)、DF梅木怜(今治)、MF矢田龍之介(筑波大)の3人が抜けた。最後にGKを入れた10対10を実施。練習は約1時間半で終わった。
10対10の布陣
・1本目
■黄ビブス
石橋瀬凪 鈴木大馳 福永裕也
石井久継
小倉幸成
佐藤海宏 永野修都 岡部 森壮一朗
ピサノ
■ビブス無し
小池直矢 白井亮丞 横山夢樹
名和田我空
岩本悠庵
関富貫太 土屋櫂大 山田海斗 古谷柊介
小林将天(荒木琉偉)
・2本目
■黄ビブス
石橋瀬凪 サディキ 鈴木大馳
石井久継
小倉幸成
佐藤海宏 永野修都 岡部 森壮一朗
小林将天(荒木琉偉)
■ビブス無し
小池直矢 白井亮丞 横山夢樹
名和田我空
岩本悠庵
関富貫太 土屋櫂大 山田海斗 古谷柊介
ピサノ
(取材・文 石川祐介)
初日の練習をコンディション不良で欠席したFWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)の活動不参加が決定。追加招集が発表されたFWワッド・モハメッド・サディキ(岐阜)はこの日から合流した。
11対11の布陣(※F=フリーマン)
・1本目
■黄ビブス
小池直矢 鈴木大馳 古谷柊介
名和田我空 石渡ネルソン(F)
岩本悠庵
関富貫太 土屋櫂大 山田海斗 森壮一朗
ピサノ(荒木琉偉)
■ビブス無し
石橋瀬凪 白井亮丞 横山夢樹
石井久継 石渡ネルソン(F)
小倉幸成
佐藤海宏 永野修都 岡部 梅木怜
小林将天
・2本目
■黄ビブス
小池直矢 サディキ 福永裕也
名和田我空 矢田龍之介(F)
石渡ネルソン
佐藤海宏 土屋櫂大 岡部 森壮一朗
荒木琉偉(小林将天)
■ビブス無し
横山夢樹 鈴木大馳 古谷柊介
石井久継 矢田龍之介(F)
岩本悠庵
関富貫太 永野修都 山田海斗 梅木怜
ピサノ
その後は、所属クラブでのプレータイムを考慮してMF石渡ネルソン(C大阪)、DF梅木怜(今治)、MF矢田龍之介(筑波大)の3人が抜けた。最後にGKを入れた10対10を実施。練習は約1時間半で終わった。
10対10の布陣
・1本目
■黄ビブス
石橋瀬凪 鈴木大馳 福永裕也
石井久継
小倉幸成
佐藤海宏 永野修都 岡部 森壮一朗
ピサノ
■ビブス無し
小池直矢 白井亮丞 横山夢樹
名和田我空
岩本悠庵
関富貫太 土屋櫂大 山田海斗 古谷柊介
小林将天(荒木琉偉)
・2本目
■黄ビブス
石橋瀬凪 サディキ 鈴木大馳
石井久継
小倉幸成
佐藤海宏 永野修都 岡部 森壮一朗
小林将天(荒木琉偉)
■ビブス無し
小池直矢 白井亮丞 横山夢樹
名和田我空
岩本悠庵
関富貫太 土屋櫂大 山田海斗 古谷柊介
ピサノ
(取材・文 石川祐介)