　大岩剛監督が率いる“ロス五輪世代”U-21日本代表は24日、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドでトレーニング2日目の活動を行った。チームは明日まで国内で練習した後、韓国に出発。27日にU-21アメリカ代表と、29日にU-23韓国代表と対戦する。

　初日の練習をコンディション不良で欠席したFWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)の活動不参加が決定。追加招集が発表されたFWワッド・モハメッド・サディキ(岐阜)はこの日から合流した。

　練習はウォーミングアップ終了後、ポゼッションの練習へ。ライン間に紫ビブスのフリーマン3人が立つ黄色ビブスとビブス無しの6対6を実施した。その後はGKとフリーマンを入れて11対11を行った。

11対11の布陣(※F=フリーマン)

・1本目

■黄ビブス

小池直矢　　鈴木大馳　古谷柊介

　　名和田我空　石渡ネルソン(F)

　　　　　岩本悠庵

関富貫太 土屋櫂大 山田海斗 森壮一朗

　　　　ピサノ(荒木琉偉)

■ビブス無し

石橋瀬凪　　白井亮丞　横山夢樹

　　　石井久継　石渡ネルソン(F)

　　　　　小倉幸成

佐藤海宏　永野修都　岡部　梅木怜

　　　　　　小林将天

・2本目

■黄ビブス

小池直矢　　サディキ　　福永裕也

　　　名和田我空　矢田龍之介(F)

　　　　　石渡ネルソン

佐藤海宏　土屋櫂大　岡部　森壮一朗

　　　　　　荒木琉偉(小林将天)

■ビブス無し

横山夢樹 　　鈴木大馳　　古谷柊介

　　石井久継　矢田龍之介(F)

　　　　　岩本悠庵

関富貫太　永野修都　山田海斗　梅木怜

　　　　　　ピサノ

　その後は、所属クラブでのプレータイムを考慮してMF石渡ネルソン(C大阪)、DF梅木怜(今治)、MF矢田龍之介(筑波大)の3人が抜けた。最後にGKを入れた10対10を実施。練習は約1時間半で終わった。

10対10の布陣

・1本目

■黄ビブス

石橋瀬凪　　鈴木大馳　福永裕也

　　　　　石井久継

　　　　　小倉幸成

佐藤海宏　永野修都　岡部　森壮一朗

　　　　　　ピサノ

■ビブス無し

小池直矢　　白井亮丞　横山夢樹

　　　　　名和田我空

　　　　　岩本悠庵

関富貫太 土屋櫂大 山田海斗 古谷柊介

　　　　　小林将天(荒木琉偉)

・2本目

■黄ビブス

石橋瀬凪　　サディキ　　鈴木大馳

　　　　　石井久継

　　　　　小倉幸成

佐藤海宏　永野修都　岡部　森壮一朗

　　　　　小林将天(荒木琉偉)

■ビブス無し

小池直矢　　白井亮丞　横山夢樹

　　　　　名和田我空

　　　　　岩本悠庵

関富貫太 土屋櫂大 山田海斗 古谷柊介

　　　　　　ピサノ

(取材・文　石川祐介)