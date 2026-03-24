約1,000本の桜と地元グルメを満喫！ 信州上田観光協会「第23回上田城千本桜まつり」

記事ポイント 約1,000本の桜が咲き誇る「第23回上田城千本桜まつり」が2026年4月4日〜12日に開催全23店舗が集う「二の丸横丁」で地元グルメと夜桜ライトアップを満喫できる最大3,000円お得に泊まれる温泉キャンペーンも同時実施 約1,000本の桜が咲き誇る「第23回上田城千本桜まつり」が2026年4月4日〜12日に開催全23店舗が集う「二の丸横丁」で地元グルメと夜桜ライトアップを満喫できる最大3,000円お得に泊まれる温泉キャンペーンも同時実施

信州上田観光協会が、「第23回上田城千本桜まつり」を2026年4月4日(土)〜12日(日)に開催します。

約1,000本の桜が咲き誇る上田城跡公園を舞台に、地元グルメや夜桜ライトアップ、温泉キャンペーンなど春の魅力を一度に楽しめるイベントです。

信州上田観光協会「第23回上田城千本桜まつり」

イベント名：第23回上田城千本桜まつり開催期間：2026年4月4日(土)〜12日(日)会場：長野県上田市 上田城跡公園一帯（JR上田駅徒歩約12分）二の丸横丁営業時間：10:00〜21:00来場予想：約50,000人

“春を告げる風物詩”として親しまれてきた上田城千本桜まつりが、今年で23回目を迎えます。

上田城跡公園では約1,000本の桜が一斉に咲き誇り、歴史ある城郭と桜が織りなす華やかな景色が広がります。

芝生広場（児童遊園地付近）では、地元上田市の食材を使った春の味覚が集う「二の丸横丁」を開催しました。

全23店舗が出店し、昼は賑わいの広場として春のグルメを堪能できます。

夜にはライトアップされた幻想的な夜桜とともに、ゆったりとした花見のひとときを過ごせる空間に変わります。

週末限定で、姉妹都市である埼玉県所沢市・静岡県沼津市・新潟県上越市による観光物産展も実施されました。

各都市の特産品や魅力を楽しめる展示・販売が行われ、上田の花見に彩りを添えてくれます。

さらに、まつり開催に合わせた「上田市内温泉地花見湯産 千本桜キャンペーン」も注目のポイントです。

1予約2,000円割引にクーポン券1,000円が付き、最大3,000円相当お得に宿泊が可能となっています。

対象温泉は別所温泉・鹿教湯温泉・霊泉寺温泉の3カ所です。

約1,000本の桜と歴史ある城郭が織りなす景色は、この時期だけの特別な体験です。

全23店舗の「二の丸横丁」では地元グルメを満喫でき、夜桜ライトアップで昼とは異なる幻想的な雰囲気も楽しめます。

温泉キャンペーンを利用すれば、花見と温泉を組み合わせた信州上田の春旅をお得に堪能できます。

第23回上田城千本桜まつりの紹介でした。

よくある質問

Q. 上田城千本桜まつりの会場へのアクセス方法は？

会場の上田城跡公園はJR上田駅から徒歩約12分です。

駐車場は大変な混雑が予想されるため、近隣の有料駐車場の利用が案内されています。

Q. 千本桜キャンペーンの対象温泉はどこですか？

別所温泉・鹿教湯温泉・霊泉寺温泉の3カ所が対象です。

1予約あたり2,000円割引とクーポン券1,000円で、最大3,000円相当お得に宿泊できます。

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