K-POP第５世代ルーキー・NOWZが日本バラエティ初挑戦！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、i-dleらが所属するCUBE ENTERTAINMENTから2024年にデビューした５人組ボーイズグループ・NOWZ（ナウズ）の日本デビューを記念した特別番組『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』を３月28日（土）夜９時より国内独占・無料配信することを決定した。
NOWZは、ヒョンビン、ユン、ヨンウ、ジンヒョク、シユンの５人で構成される注目の第５世代ルーキー。グループ名の「NOW」は”現在”という今この瞬間を意味し、「Z」は終わりではなく、無限に広がる可能性と新たな始まりという意味が込められている。
本番組は、今年３月４日に日本デビューを果たしたNOWZの魅力を徹底解剖していく特別番組で、MCに古家正亨氏を迎えメンバーが日本のバラエティ企画に体当たりで挑戦。初めての日本式バラエティに戸惑いながらも一生懸命勉強してきたという日本語を駆使して積極的に挑む、メンバーたちの意外な一面と素顔をお届けする。
世の中の気になる疑問をメンバーが自ら体当たりで実験・検証していく企画では、シユンが「うまい棒をストロー代わりにしたらジュースは飲めるのか？」というシュールな検証を行い、ヨンウは「ぐるぐるバット、右に10回、左に10回まわったら、まっすぐ歩けるのか？」に挑戦。さらには４人の指だけでジンヒョクを持ち上げられるか、５人の絆を確かめる不思議な実験まで盛りだくさん。またメンバーのポテンシャルを深掘りする様々な企画では、マシュマロキャッチや縄跳びの二重跳びなどメンバーが成功するか失敗するかを予想し合う“体当たりクイズ！NOWZチャレンジ”やメンバーの個性溢れるキャラクターを勝手に表彰する“勝手に表彰しましょう NOWZアワード”、日本デビューアルバム『NOWZ』に収録されるリード曲'AMMO (feat. YRD Leo)'の魅力解説まで、さまざまな企画からNOWZの今の魅力を引き出していく。
『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』は、３月28日（土）と４月４日（土）の夜９時から無料配信。
©CUBE ENTERTAINMENT INC.／（C）AbemaTV, Inc.
NOWZは、ヒョンビン、ユン、ヨンウ、ジンヒョク、シユンの５人で構成される注目の第５世代ルーキー。グループ名の「NOW」は”現在”という今この瞬間を意味し、「Z」は終わりではなく、無限に広がる可能性と新たな始まりという意味が込められている。
世の中の気になる疑問をメンバーが自ら体当たりで実験・検証していく企画では、シユンが「うまい棒をストロー代わりにしたらジュースは飲めるのか？」というシュールな検証を行い、ヨンウは「ぐるぐるバット、右に10回、左に10回まわったら、まっすぐ歩けるのか？」に挑戦。さらには４人の指だけでジンヒョクを持ち上げられるか、５人の絆を確かめる不思議な実験まで盛りだくさん。またメンバーのポテンシャルを深掘りする様々な企画では、マシュマロキャッチや縄跳びの二重跳びなどメンバーが成功するか失敗するかを予想し合う“体当たりクイズ！NOWZチャレンジ”やメンバーの個性溢れるキャラクターを勝手に表彰する“勝手に表彰しましょう NOWZアワード”、日本デビューアルバム『NOWZ』に収録されるリード曲'AMMO (feat. YRD Leo)'の魅力解説まで、さまざまな企画からNOWZの今の魅力を引き出していく。
『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』は、３月28日（土）と４月４日（土）の夜９時から無料配信。
©CUBE ENTERTAINMENT INC.／（C）AbemaTV, Inc.