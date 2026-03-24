Photo: Haruki Matsumoto

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

マウスは目的や形状で好みも分かれますが、事務作業やブラウジングが中心だとスクロール性能って重要じゃないですか？ サッとひと弾きで長いページも一気に進める。

そんな性能にこだわったのが「クォンタムマウス」。筆者も体験しましたが、思わず「おっ！」と声が出る快適スクロールでした。他にも静音設計やチルトスクロール、3台同時接続など機能が詰まっているのに3,000円台という超コスパなのも注目ポイント。

実力をチェックしてきたレポートになっているので、作業用マウスを探している人はぜひ参考にしてみてください。

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光学×金属ホイールが気持ちいい

Photo: Yama3

改めて本マウス最大の特長がスクロール性能。高級感ある金属ホイールと光学式センサーの組み合わで、ゆっくりとした動きも超高速スクロールも可能。

筆者のマウス歴は格安有線から1万円程度のゲーミングタイプまで10機種ほどですが、回転の気持ちよさに限れば大差でNo.1。ついついフィジェット的に回したくなるホイールでした。

Photo: Yama3

筆者Macはマウス設定を変更していないので標準的なスクロール量ですが、「クォンタムマウス」を使えば長いWebページも一瞬で底に到達。

Photo: Yama3

参考までにMagic mouseで移動すると3〜4倍ぐらいは弾く必要がありました。

このあたりはOSやマウス設定ソフト等でも調整できる部分なので単純に評価すべきポイントではありませんが、その気になればビュンビュンと移動できる能力があるのはいいですね。

Photo: Yama3

もちろん繊細なスクロールもできるのでご安心を。ホイールは僅かなクリック感を感じられるタイプですし、光学式センサーのおかげてピクセル単位の移動も可能ですよ。

チルト機能が作業に便利

Photo: Yama3

安価なマウスでは珍しいチルト機能があるのも嬉しいポイント。横スクロールが必要なアプリケーションで役立ちます。

Photo: Yama3

筆者だと動画編集アプリのトラックバー移動や仕事で使うExcelやスプレッドシートの横移動に重宝しました。

上下ホイールとこの機能でマウスの移動量も減るので、慣れるとけっこうな効率化につながりそうです。

ポクポク静音クリックも良き

「クォンタムマウス」のスイッチは全て静音タイプというのも強み。一般的なマウスのカチッカチッという音ではなく、ポクポクやコツコツという静かで小気味いいクリック感も気持ち良かったですよ。

この静音性なら周りに配慮が必要な場所でも存分に押せるかと。

Photo: Yama3

側面のサイドボタンも今どきは必須という人も多いかと思いますが、こちらもしっかり静音タイプです。

3台同時接続で切り替えも瞬時

Photo: Yama3

Bluetoothが2系統あり、ドングル接続も使えば最大3台まで同時接続も可能。本体ボタンで瞬時に変更できるので、複数デバイスを同時に扱う人にも便利ですね。

＊DPI（Dots Per Inch）：マウスの感度（速度）を示す数値

マウスの速度（DPI）も本体で5段階から切り替え可能。合う感度がない場合はOSのマウス速度設定やフリーソフトで補えるので機能は十分揃っています。

Photo: Yama3

バッテリーも最長3か月持続するので充電頻度が少なくて助かります。万が一作業中に切れても、3分の急速充電で丸1日動作するのでスタミナ面での心配は無用でしょう。

カラーは定番2色

Photo: Yama3

カラバリはブラックとホワイトの定番仕様。

重量はカタログ値で93gなので今どきの超軽量タイプではないですが、コンパクトな卵型で多くの人が使いやすい仕様かと。ゲーム用途以外であれば大半の作業に活躍してくれると思います。

3000円台でここまで機能が揃ってスクロールも気持ち良いので、メインマウスが手放せない人でも外出用や動画編集用のサブマウスにオススメですよ！

少しでも気になった人はぜひ、おトクな先行セール中にチェックしてみてください。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたりRedbean Japanより製品貸与を受けております。