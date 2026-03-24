インスタグラムで報告

フィギュアスケート女子で14度の全日本選手権出場を誇る大庭雅が、自身のインスタグラムで「今年度をもちまして、競技生活に一区切りを付ける事になりました」と報告。発表にファンも驚きを隠せなかった。

30歳の大庭は22日、自身のインスタグラムに「今年度をもちまして、競技生活に一区切りを付ける事になりました。これまでのような練習やトレーニングをする時間を確保することが難しくなった為です」と理由も含めてつづった。

昨年12月の全日本選手権に出場。ショートプログラム（SP）ではミスもあり、上位24人によるフリーには進めなかったものの、14度目という大舞台で懸命な演技を見せた。今月22日まで行われた中部日本フィギュアスケート選手権では合計156.07点の2位だった。

投稿では「普通ならこれを機に引退すると思うのですが ここで怖いのが、私自身“まだできるかも”と思っていることです（笑）辞めてしまうのは勿体ないと感じています」と「引退」という表現は否定するも、発表にX上のファンの間では悲しみが広がった。一方で、前向きな発言を喜ぶ声も届けられた。

「来る時が来たんだな」

「雅ちゃん…」

「少しでも選手を長く続けてほしかったけど…いよいよこの日が来てしまいましたね」

「庭雅ちゃん競技生活に一区切りかぁ」

「一区切りは凄く寂しいけれど、社会人スケーターとして頑張り続けた姿、尊敬しか無いです」

「まだまだ滑ってくれそうなの、嬉しいです！」

中3で初めて全日本に出場してから14度も国内最高峰の舞台に立つなど、若年齢化が目立つ競技において、異例のキャリアを送った。「どこまで頑張れるかは分からないですが、もし新シーズン試合で名前を見ることがあれば、これまでのように応援していただけたら嬉しいです」と、まだリンクに立つ可能性も示唆していた。



（THE ANSWER編集部）