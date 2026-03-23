余命わずかな母のリクエストに応えたいけど…夜中に何度も呼ばれて寝られない。在宅介護中の「唯一の息抜き」から生まれた漫画『20代、親を看取る。』【著者インタビュー】

余命わずかな母のリクエストに応えたいけど…夜中に何度も呼ばれて寝られない。在宅介護中の「唯一の息抜き」から生まれた漫画『20代、親を看取る。』【著者インタビュー】