2028年のNHK大河ドラマ「ジョン万」で主演を務める山崎賢人さん＝9日午後、東京・渋谷のNHK放送センターNHKは9日、2028年放送の大河ドラマのタイトルが「ジョン万」で、俳優の山崎賢人さん（31）がジョン万次郎（中浜万次郎）役で主演すると発表した。脚本は連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などを手がけた藤本有紀さん。今年の大河ドラマは豊臣秀吉の弟、秀長を仲野太賀さん（33）が演じる「豊臣兄弟！」。27年は松坂