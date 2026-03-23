★進化がすごい！ 北関東のサービスエリアを調査！★

ドライブ旅での立ち寄り情報！

桜前線北上中！北関東はこれからがお花見ハイシーズン！

それに合わせて、今北関東のドライブのオアシス

サービスエリアが進化真っ最中ということで、サービスエリアの最新情報を調査！

＜出演者＞

やす子・高島礼子・濱口優（よゐこ）

【今回ご紹介した店舗】

★佐野サービスエリア（上り）

栃木県佐野市黒袴町字東山

★麺屋 ようすけ ｐｌｕｓ

栃木県日光市中宮祠

◎ようすけ ｐｌｕｓ 佐野ラーメン ９００円

◎佐野ラーメン ようすけプラス １４５８円

★羽生PA・鬼平江戸処

埼玉県羽生市弥勒字五軒

★万七様

桜えびのかき揚げ丼 1,100円

★本所さなだや

若竹天もりそば 1,150円

★船橋屋

春色の串くず餅 ３１６円（店内お召し上がり）/３１１円（お持ち帰り）

★Pasar守谷

茨城県守谷市大柏

★守谷ベーカリー

茨城県産れんこん入りチーズカレーパン ３８０円

★やさい村

・れんこん

・いばらキッス

★旬撰倶楽部

・天然酵母と発酵バターの食パンラスク 8枚入り １４８０円

・だるま納豆 ５パック入り ８９６円

・茨城 すいーとぽてと １２８０円

・究極の焼き芋丸ほし １３５０円