３月２３日（月）のヒルナンデス！は★進化がすごい！ 北関東のサービスエリアを調査！★
★進化がすごい！ 北関東のサービスエリアを調査！★
ドライブ旅での立ち寄り情報！
桜前線北上中！北関東はこれからがお花見ハイシーズン！
それに合わせて、今北関東のドライブのオアシス
サービスエリアが進化真っ最中ということで、サービスエリアの最新情報を調査！
＜出演者＞
やす子・高島礼子・濱口優（よゐこ）
【今回ご紹介した店舗】
★佐野サービスエリア（上り）
栃木県佐野市黒袴町字東山
★麺屋 ようすけ ｐｌｕｓ
栃木県日光市中宮祠
◎ようすけ ｐｌｕｓ 佐野ラーメン ９００円
◎佐野ラーメン ようすけプラス １４５８円
★羽生PA・鬼平江戸処
埼玉県羽生市弥勒字五軒
★万七様
桜えびのかき揚げ丼 1,100円
★本所さなだや
若竹天もりそば 1,150円
★船橋屋
春色の串くず餅 ３１６円（店内お召し上がり）/３１１円（お持ち帰り）
★Pasar守谷
茨城県守谷市大柏
★守谷ベーカリー
茨城県産れんこん入りチーズカレーパン ３８０円
★やさい村
・れんこん
・いばらキッス
★旬撰倶楽部
・天然酵母と発酵バターの食パンラスク 8枚入り １４８０円
・だるま納豆 ５パック入り ８９６円
・茨城 すいーとぽてと １２８０円
・究極の焼き芋丸ほし １３５０円