バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ドラゴンボールZ ドッカンバトル アクリルチャーム2」を2026年3月 第4週より発売する。全14種で価格は300円。

2026年3月 第4週発売「ドラゴンボールZ ドッカンバトル アクリルチャーム2」(全14種・300円)

「ドラゴンボールZ ドッカンバトル アクリルチャーム2」は、大人気アプリゲーム「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」11周年を記念した、歴代周年キャラクターイラスト全14種の豪華アクリルチャーム第2弾。最強ガシャステーションで2026年3月上旬より先行販売、一般の販売は2026年3月第4週より開始。

○ラインナップ

スーパージャネンバ（1周年）

超サイヤ人4ベジータ（2周年）

超ゴジータ（3周年）

超サイヤ人4孫悟空（4周年）

超サイヤ人ゴッドSSベジット（5周年）

超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化)（6周年）

超サイヤ人ゴッドSS孫悟空＆超サイヤ人ゴッドSSベジータ（7周年）

孫悟空(GT)&超サイヤ人4ベジータ（8周年）

超サイヤ人ブロリー（9周年）

超ゴジータ（10周年）

超サイヤ人4孫悟空（10周年）

超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化)（10周年）

フリーザ(最終形態)(天使)+孫悟空（10周年）

超サイヤ人2孫悟飯(少年期)（10周年）

スーパージャネンバ（1周年）

超サイヤ人4ベジータ（2周年）

超ゴジータ（3周年）

超サイヤ人4孫悟空（4周年）

超サイヤ人ゴッドSSベジット（5周年）

超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化)（6周年）

超サイヤ人ゴッドSS孫悟空＆超サイヤ人ゴッドSSベジータ（7周年）

孫悟空(GT)&超サイヤ人4ベジータ（8周年）

超サイヤ人ブロリー（9周年）

超ゴジータ（10周年）

超サイヤ人4孫悟空（10周年）

超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化)（10周年）

フリーザ(最終形態)(天使)+孫悟空（10周年）

超サイヤ人2孫悟飯(少年期)（10周年）