11周年記念『ドラゴンボールZ』ドッカンバトル アクリルチャーム第2弾、一般発売決定!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ドラゴンボールZ ドッカンバトル アクリルチャーム2」を2026年3月 第4週より発売する。全14種で価格は300円。
2026年3月 第4週発売「ドラゴンボールZ ドッカンバトル アクリルチャーム2」(全14種・300円)
「ドラゴンボールZ ドッカンバトル アクリルチャーム2」は、大人気アプリゲーム「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」11周年を記念した、歴代周年キャラクターイラスト全14種の豪華アクリルチャーム第2弾。最強ガシャステーションで2026年3月上旬より先行販売、一般の販売は2026年3月第4週より開始。
○ラインナップ
スーパージャネンバ（1周年）
超サイヤ人4ベジータ（2周年）
超ゴジータ（3周年）
超サイヤ人4孫悟空（4周年）
超サイヤ人ゴッドSSベジット（5周年）
超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化)（6周年）
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空＆超サイヤ人ゴッドSSベジータ（7周年）
孫悟空(GT)&超サイヤ人4ベジータ（8周年）
超サイヤ人ブロリー（9周年）
超ゴジータ（10周年）
超サイヤ人4孫悟空（10周年）
超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化)（10周年）
フリーザ(最終形態)(天使)+孫悟空（10周年）
超サイヤ人2孫悟飯(少年期)（10周年）
スーパージャネンバ（1周年）
超サイヤ人4ベジータ（2周年）
超ゴジータ（3周年）
超サイヤ人4孫悟空（4周年）
超サイヤ人ゴッドSSベジット（5周年）
超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化)（6周年）
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空＆超サイヤ人ゴッドSSベジータ（7周年）
孫悟空(GT)&超サイヤ人4ベジータ（8周年）
超サイヤ人ブロリー（9周年）
超ゴジータ（10周年）
超サイヤ人4孫悟空（10周年）
超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化)（10周年）
フリーザ(最終形態)(天使)+孫悟空（10周年）
超サイヤ人2孫悟飯(少年期)（10周年）
2026年3月 第4週発売「ドラゴンボールZ ドッカンバトル アクリルチャーム2」(全14種・300円)
「ドラゴンボールZ ドッカンバトル アクリルチャーム2」は、大人気アプリゲーム「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」11周年を記念した、歴代周年キャラクターイラスト全14種の豪華アクリルチャーム第2弾。最強ガシャステーションで2026年3月上旬より先行販売、一般の販売は2026年3月第4週より開始。
スーパージャネンバ（1周年）
超サイヤ人4ベジータ（2周年）
超ゴジータ（3周年）
超サイヤ人4孫悟空（4周年）
超サイヤ人ゴッドSSベジット（5周年）
超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化)（6周年）
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空＆超サイヤ人ゴッドSSベジータ（7周年）
孫悟空(GT)&超サイヤ人4ベジータ（8周年）
超サイヤ人ブロリー（9周年）
超ゴジータ（10周年）
超サイヤ人4孫悟空（10周年）
超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化)（10周年）
フリーザ(最終形態)(天使)+孫悟空（10周年）
超サイヤ人2孫悟飯(少年期)（10周年）
スーパージャネンバ（1周年）
超サイヤ人4ベジータ（2周年）
超ゴジータ（3周年）
超サイヤ人4孫悟空（4周年）
超サイヤ人ゴッドSSベジット（5周年）
超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化)（6周年）
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空＆超サイヤ人ゴッドSSベジータ（7周年）
孫悟空(GT)&超サイヤ人4ベジータ（8周年）
超サイヤ人ブロリー（9周年）
超ゴジータ（10周年）
超サイヤ人4孫悟空（10周年）
超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化)（10周年）
フリーザ(最終形態)(天使)+孫悟空（10周年）
超サイヤ人2孫悟飯(少年期)（10周年）