非力だった王貞治が世界のホームラン王になれた理由とは！？【スウィングの真髄/辻村明志】

アスリートに求められる心技体の中で最も大事なのは「体」！

氣と力はまったく別もの、「気が強い」と「力強い」は非なるもの

先ほどの実験で、「絶対にテーブルから手を動かすな」といわれた私は、全身に力を入れて動かないよう試みました。ところが力を入れれば入れるほど、荒川先生に指1本で軽く腕を、ときに体ごと持ち上げられてしまったことはすでに述べたとおりです。

日本人は欧米人に比べ、どうしても体格的にハンデがあります。そこで筋力トレーニングなどでフィジカル強化に取り組むアスリートも多いのですが、そうした風潮に対して荒川先生は、ひと言「氣の毒だ」とおっしゃったものです。もちろん荒川先生が、筋トレそのものを完全否定していたわけではありません。アスリートに求められる心技体ですが、3つのなかで最も大事なのは体というのが先生の持論でした。その考え方は私も同じです。

ただ、体格的なハンデを筋力をつけることで克服しようという風潮、いい換えれば力持ちになりさえすれば克服できるという風潮を、先生はとても嘆いておられました。実際、高い才能がありながら誤ったトレーニングで消えていった野球選手を、実名を挙げては悔しがったものです。そして 「力強くなる前に氣を強く持て。それが強くなる、ということだ」ともおっしゃいました。

ちなみに王さんは、V9時代の巨人軍のなかで、腕相撲をやればほとんどの選手に負け、走っても後ろから数えた方が早い非力な選手だったそうです。その王さんが世界のホームラン王になれたのはなぜでしょうか。少なくとも筋力アップに励み、力強くなったからではありません。荒川先生によれば、「体の使い方と氣の使い方を覚えたから」なのです。

そこに日本人選手が世界で勝つ、あるいはゴルフにかける時間もおカネも限られているアマチュアゴルファーが上達するヒントが隠されています。

【出典】『ゴルフのトップコーチが教えるスウィングの真髄』著者：辻村明志