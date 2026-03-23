この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「佐賀新聞社長、#中尾清一郎 さんに聞く、#高市早苗さん による皇室典範の改正について」と題した動画を公開。ゲスト出演した佐賀新聞社長の中尾清一郎氏が、皇室典範改正を巡る議論について持論を展開し、特に女性宮家の創設や旧宮家の皇籍復帰といった案に潜む課題を指摘し、慎重な議論を求めた。



動画冒頭、中尾氏は悠仁さまが大学生となり、落ち着いた生活を送られていることに触れ、「思春期を乗り切りつつある」「保守層にとっては安心すべきこと」と安堵の表情を見せた。一方で、皇室典範改正の議論が「愛子天皇待望論」にすり替えられてしまう風潮には、「ちょっとかわいそうだな」と懸念を示す。



中尾氏は、現行の皇室典範が「あまりにも厳しすぎる」とし、21世紀向けに改正の議論を始めること自体は「間違っていない」としながらも、安易な解決策には釘を刺す。特に国民的人気の高い女性宮家の創設については、結婚された女性皇族の配偶者やお子さまの立場をどうするかという「次の世代の問題が出てくる」と指摘。「『愛子さま、良さそうだから宮家立てればいいじゃん』て、そんな簡単なものではない」と、議論の複雑さを強調した。



さらに、旧宮家の男系男子を皇籍に復帰させる案についても、「皇族としての教育、自覚がない人が、血が繋がってるからといって（皇族になる）というのは、僕はおかしいと思う」と断じ、血筋のみを根拠とすることの危うさに言及。皇室の未来を左右する重要な問題だからこそ、多角的な視点から慎重に検討する必要があるとの考えを示した。