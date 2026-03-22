「選抜高校野球・１回戦、山梨学院−長崎日大」（２２日、甲子園球場）

山梨学院のプロ注目の二刀流、菰田に一塁守備で左手を痛めるアクシデントがあった。

五回２死一塁でゴロを処理したの三塁手がファンブルし、拾い直した一塁送球が本塁方向にそれた。一塁の菰田は飛び込むようにして送球に食らいついたが打者走者と交錯。左手にはめていたファーストミットが吹き飛び、菰田は左手首付近を押さえるようにしてその場にうずくまった。一度は騒然とした場内が沈黙し、心配そうに見つめる中で、菰田は治療を受けに一時ベンチへ下がった。

その後、「選手の治療に時間を要する見込みですので、選手がベンチへ引き揚げます」と場内アナウンスがあり、守備に就いていた山梨学院ナインもベンチへ戻った。

その後、菰田は左手首拭きにテーピングを巻いて再びグラウンドへ。球場内に大きな拍手と「頑張れー」の声援が響いた。

菰田は守備位置に就き、内野手からの送球を受けて状態を確認。ミットで捕球するたび顔をしかめたが、２死一、三塁で試合は再開した。その後、六回の守備からベンチに退いた。

投打の二刀流として注目される菰田はこの日、「２番・一塁」で先発出場。初回の第１打席で左翼へ先制のソロ本塁打を放った。五回にも左前打を放っていた。