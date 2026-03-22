前人未到の記録を達成したレジェンドにＳＮＳ上がお祭り騒ぎとなっている。３月２２日に阪神１１Ｒで行われた阪神大賞典・Ｇ２（芝３０００メートル、１０頭立て）では、武豊騎手騎乗の１番人気のアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）が勝利した。勝ちタイムは３分２秒０。２２年菊花賞でアスクビクターモアがマークした３分２秒４を上回るコースレコードとなった。

鞍上の武豊騎手は１９８７年のデビューから４０年連続の重賞Ｖ。自身の持つ前人未到の記録を更新した。道中はインでじっくり待機。直線を向くまで余裕の手応えで前をうかがう。直線では前を走る馬をあっさりかわすと、２着に３馬身差をつける圧勝劇を絶妙な手綱さばきで演出した。

２着は６番人気のアクアヴァーナル（坂井瑠星騎手）、３着には２番人気のダノンシーマ（川田将雅騎手）が入った。

武豊騎手のメモリアルＶはレース直後からＸ（旧ツイッター）でトレンド入り。「４０年連続重賞制覇おめでとうございます！！」「もう別格だなぁw」「永久不滅の大記録おめでとうございます！！」「武豊はほんと生きる伝説 まだまだ通過点ですわ」「武豊ファン大歓喜ですな 春天も持っていったら絶頂しそう」「武豊、化け物すぎでは？？？？？？？？」「武豊騎手は自身が持つ記録を更新って何回言うねんw」「重賞勝利３６７勝目←よく分からん ４０年連続重賞勝利←最早驚かない 阪神大賞典9勝目←はい？」「やっぱすごい人だよ」「こうしてテラと一緒に勝利を掴む姿に涙が出ました……本当に感動しました」「今もなお若手の見本になってるのが本当に素晴らしい」などのコメントが寄せられている。