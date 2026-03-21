Toi Toi Toiの星野ティナが、活動再開を発表した。

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本情報は、本日3月21日に行われた主催ライブ『～Choose Love～』にて発表されたもの。同公演では星野がサプライズで登場し、会場に集まったファンからは喜びの声が上がった。

星野のライブ活動は、5月16日に東京 Spotify O-WESTにて行われる1周年記念公演『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』より再開予定となる。2026年1月に新メンバー2名が加入したToi Toi Toiとしては、新体制後初となる8人体制での活動がスタートする。

また、本日より星野はSNSの投稿も再開。自身のXでは「久しぶりにトイミーの顔見れて嬉しかったのと初めましての方がたくさんいて嬉しかった」や、「メンバーがサプライズ登場知ってたのにも関わらず泣いて喜んでくれて本当に、、心から嬉しいし改めてトイトイトイが大好き 」とファンやメンバーに向けたコメントが投稿されている。

さらに、メンバーらも自身のXアカウントを更新。星野の復帰を祝福するコメントや、1周年記念公演に向けた気持ちを投稿している。

なお、1周年記念公演のチケットは、3月29日までプレリザーブが受付中だ。

（文=リアルサウンド編集部）