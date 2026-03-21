福山雅治　photo：小池哲夫（C）oricon ME inc.

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　シンガー・ソングライターの福山雅治（57）が20日、自身のインスタグラムを更新。思い出詰まったギターを公開した。

【写真】福山雅治が42年前「皿洗いのアルバイトで貯めた10万円で買った」ギター

　「1984年、春。皿洗いのアルバイトで貯めた10万円で買ったギター」と紹介し、「バイト終わりの22時、赤迫から宝町までの路面電車の中でしょっちゅう寝落ちしていた」とバイトに励んだ当時を回想。「18歳で共に上京した彼は、今回のツアー先のホテルにも一緒にいる」といい、「始まりと現在地、そして未来を繋ぐ『時を超えるギター』。新しいメロディーを探して静かに爪弾く。早く寝ないといけないのに」と42年経った今でも大切にしていることを明かした。

　この投稿にファンからは、「素敵なエピソード」「感慨深い、心に残る素敵な話」「大切な宝物ですね」「素敵な写真ですね 惚れ惚れします」「原点とともに いい相棒ですね」「物を大切にするその心大好きです」どのコメントが寄せられている。