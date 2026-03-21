インスタグラムを更新

バレーボール女子日本代表の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が20日、自身のインスタグラムを更新し、スポーツウェアブランド「GIRAUDM」の2026シーズンにおけるブランドアンバサダーに就任したことを発表した。

野中は、ブランドロゴが入った淡いラベンダーカラーのTシャツに黒のパンツ、白いヘアバンドを合わせたスポーティーな装いで登場。カメラに向かって弾けるような笑顔を見せた。身長177センチのスタイルが映える。

野中は自身のインスタグラムで「この度、スポーツウェアブランド『GIRAUDM（ジローム）』の2026シーズンブランドアンバサダーに就任することになりました！」と報告。「実際に着用してみて、軽さと着心地の良さに感動しました！」と記した。

髪の毛をお団子に結んだ、試合ではあまり見られない姿の“モデルショット”なども合わせて公開。「スポーツをする時はもちろんですが、それ以外の様々な場面でも大活躍だと思います！」「XEBIOにこの私が居るよ 店内放送も頑張ったから聞いてみてくださいね」とアピールしていた。

24歳の野中は身長177センチのアウトサイドヒッター。2025年に日本代表初選出され、5月の記者会見で「かわいいだけじゃだめですか？」と大人気アイドルグループに“なり切った”発言をして話題となった。



（THE ANSWER編集部）