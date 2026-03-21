梅宮アンナ、出会って10日電撃再婚の真相語る 乗り気じゃなかった夫が「会いたい」と思ったきっかけとは
タレントの梅宮アンナが、23日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
梅宮アンナ ＝テレビ朝日提供
昨年5月出演時に、乳がん闘病を語った梅宮は、その収録直後に出会った男性とわずか10日で電撃再婚。がん治療の副作用も落ち着き、元気を取り戻し始めた5月、同級生が「人に会ってみない?」と誘ってくれたのがきっかけだったという。
一方の夫は、芸能界に疎く「あのお騒がせのひと?」とワイドショーを騒がせていた時のイメージから乗り気ではなかったが、インターネット検索で梅宮の闘病生活を知り、逆に「会いたい」と思うようになっていたという。
夫は初めて会った瞬間に「この人と結婚する!」とひらめいたそうで、わずか10日で結婚。放送では、夫から梅宮にメッセージも。出会って10日婚のため、意見がぶつかる事もあるが夫婦喧嘩が夫婦円満の秘訣だと話す。
梅宮アンナ ＝テレビ朝日提供
昨年5月出演時に、乳がん闘病を語った梅宮は、その収録直後に出会った男性とわずか10日で電撃再婚。がん治療の副作用も落ち着き、元気を取り戻し始めた5月、同級生が「人に会ってみない?」と誘ってくれたのがきっかけだったという。
夫は初めて会った瞬間に「この人と結婚する!」とひらめいたそうで、わずか10日で結婚。放送では、夫から梅宮にメッセージも。出会って10日婚のため、意見がぶつかる事もあるが夫婦喧嘩が夫婦円満の秘訣だと話す。