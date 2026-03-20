BTS・V＆Jung Kook、『それスノ』降臨！ 新曲日本初パフォーマンスやSnow Manとガチトークも
BTSのVとJung Kookが、4月3日19時より放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）に特別ゲストとして登場することが発表された。今回はゴールデン進出3周年を記念し、3時間スペシャルで「ダンスノ完コピレボリューション」in韓国を放送する。
【写真】V＆Jung Kook、『それスノ』に降臨！
誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」。今回は『それスノ』ゴールデン進出3周年記念として、「完コピダンス対決」を韓国で開催する。番組始まって以来初となる海外スタジオで収録の”日韓合作ビッグプロジェクト”として、日本と韓国から総勢200名のスタッフが集結。なぜ韓国なのか？ それは韓国が誇る世界No.1アーティスト・BTSのVとJung Kookの緊急参戦が決定したから。今年3月に『ARIRANG』をリリースし、メンバー全員で完全体でのカムバックに挑む世界のBTSが『それスノ』に降臨する。
当日まで知らされていなかったSnow Manのメンバーたちは、2人のサプライズ登場に大興奮！ バラエティ番組に出演すること自体珍しい彼らが、なぜ『それスノ』に来てくれたのか!? 果たして、Snow Manのことは知っているのか？ 超貴重なスタジオトークは必見だ。
そして、今回はMV再生数20億回超えの世界的大ヒット曲「Dynamite」で、V・Jung Kookとのご本人コラボダンスが実現！ それだけでなく、今年約4年ぶりに活動再開するBTSの新曲を『それスノ』で日本のテレビ初パフォーマンス。
さらに、BTSとSnow Manのスタッフ無しのガチトークも！ 互いのグループについてなど、『それスノ』でしか聞けない禁断のトークが繰り広げられる。日韓のトップアーティスト同士、BTS V＆Jung Kook×Snow Manの夢の共演は大きな話題を呼びそうだ。
今回の「完コピダンス対決」には、昨年デビューし話題沸騰中のHANAが初参戦。そしてLDHの各グループから選び抜かれたGENERATIONSの小森隼、佐藤晴美、THE RAMPAGEの藤原樹と武知海青、PSYCHIC FEVERの半田龍臣からなる最強LDH選抜チームも参戦する。Snow Manは海外で撮影中の目黒蓮をはじめ、仕事の都合で岩本照、渡辺翔太が欠席となり6人での参戦となるが、気合は十分。ダンス最強3大事務所のプライドを懸けた完コピバトルが幕を開ける！
『それSnow Manにやらせて下さいSP』「ダンスノ完コピレボリューション」in韓国は、TBS系にて4月3日19時放送。
【写真】V＆Jung Kook、『それスノ』に降臨！
誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」。今回は『それスノ』ゴールデン進出3周年記念として、「完コピダンス対決」を韓国で開催する。番組始まって以来初となる海外スタジオで収録の”日韓合作ビッグプロジェクト”として、日本と韓国から総勢200名のスタッフが集結。なぜ韓国なのか？ それは韓国が誇る世界No.1アーティスト・BTSのVとJung Kookの緊急参戦が決定したから。今年3月に『ARIRANG』をリリースし、メンバー全員で完全体でのカムバックに挑む世界のBTSが『それスノ』に降臨する。
そして、今回はMV再生数20億回超えの世界的大ヒット曲「Dynamite」で、V・Jung Kookとのご本人コラボダンスが実現！ それだけでなく、今年約4年ぶりに活動再開するBTSの新曲を『それスノ』で日本のテレビ初パフォーマンス。
さらに、BTSとSnow Manのスタッフ無しのガチトークも！ 互いのグループについてなど、『それスノ』でしか聞けない禁断のトークが繰り広げられる。日韓のトップアーティスト同士、BTS V＆Jung Kook×Snow Manの夢の共演は大きな話題を呼びそうだ。
今回の「完コピダンス対決」には、昨年デビューし話題沸騰中のHANAが初参戦。そしてLDHの各グループから選び抜かれたGENERATIONSの小森隼、佐藤晴美、THE RAMPAGEの藤原樹と武知海青、PSYCHIC FEVERの半田龍臣からなる最強LDH選抜チームも参戦する。Snow Manは海外で撮影中の目黒蓮をはじめ、仕事の都合で岩本照、渡辺翔太が欠席となり6人での参戦となるが、気合は十分。ダンス最強3大事務所のプライドを懸けた完コピバトルが幕を開ける！
『それSnow Manにやらせて下さいSP』「ダンスノ完コピレボリューション」in韓国は、TBS系にて4月3日19時放送。