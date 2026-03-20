YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第649回詳細が発表となった。

第649回は、SKY-HIが手がけたオーディションドキュメンタリー番組『MISSION×2』から誕生したBMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループMAZZELが初登場。披露するのは、Billboard Japan Download Songs、Billboard Japan Hot Shot SongsにてMAZZELとして初めての一位獲得となった「Only You」だ。

メンバーのNAOYAがW主演を務めたドラマ『セラピーゲーム』のエンディングテーマでもある本楽曲を、今回はTHE FIRST TAKEだけのスペシャルピアノアレンジにて一発撮りパフォーマンスすることとなった。以下、コメントも到着している。

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■MAZZEL コメント

いろんな愛の形を肯定してくれる「Only You」という楽曲がたくさんの方に届いて、色んな方が救われてくださったらいいなという気持ちを込めてMAZZEL一同歌わせていただきました。

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