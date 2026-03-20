「下乳スゴすぎる～ッ♡」和地つかさ、『週プレ』で魅せた色気爆発のバストグラビア
和地つかさが、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。
【プロフィール】
和地つかさ（わち・つかさ）
1993年5月13日生まれ 栃木県出身
身長148cm B90 W62 H86
2013年にグラビアデビューし、現在はグラドルとしての活動のほか、競輪番組を中心に多方面で活躍中！最新DVD『ボクの彼女のバグった距離感』（Aircontrol）が4月28日（火）に発売予定！
公式Ｘ & Instagram【@tsutam_】
今号の『週プレ』は、目を見張る美しきスタイル・宮部のぞみの表紙と巻頭グラビアに、全12ポーズ収録のDVD映像は40分！ デビュー25周年、ますますキレイになった杉本有美、いつの間にこんなに色気が！宇咲の最新撮り下ろしも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】和地つかさ写真集「こんな日があっても」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月16日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
高市vsトランプ会談「踏んではいけない3つの地雷」、本当の“責任ある積極財政”は賃上げ政策ですよ、高市さん!! 【AV違法ダウンロード】高額解決金の“黒い霧” などなど・・・