「下乳スゴすぎる～ッ♡」和地つかさ、『週プレ』で魅せた色気爆発のバストグラビア

和地つかさが、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。

和地つかさ ©岡本武志／集英社

【プロフィール】

和地つかさ（わち・つかさ）

1993年5月13日生まれ 栃木県出身

身長148cm B90 W62 H86

2013年にグラビアデビューし、現在はグラドルとしての活動のほか、競輪番組を中心に多方面で活躍中！最新DVD『ボクの彼女のバグった距離感』（Aircontrol）が4月28日（火）に発売予定！

公式Ｘ & Instagram【@tsutam_】

今号の『週プレ』は、目を見張る美しきスタイル・宮部のぞみの表紙と巻頭グラビアに、全12ポーズ収録のDVD映像は40分！ デビュー25周年、ますますキレイになった杉本有美、いつの間にこんなに色気が！宇咲の最新撮り下ろしも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】和地つかさ写真集「こんな日があっても」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月16日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】和地つかさ写真集「こんな日があっても」©岡本武志／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』13＆14合併号は3月16日に発売！