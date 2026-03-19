3000本以上のガーベラで熱海の花火を表現

「天空の花咲くリゾナーレ」の会場は「ソラノビーチ Books＆Cafe」。熱海の花火の多種多様な形や色合いを、静岡県が生産量日本一を誇るガーベラで表現した、華やかな空間が広がります。

使用するガーベラはなんと3000本以上！ 打ち上がる瞬間の花火をイメージしたフラワーボールや、飛び散る火花をイメージしたフラワーガーテンなどが、フロア一面に敷き詰められた白砂によく映えます。

咲き方や彩りがそれぞれ異なるガーベラで、幻想的な雰囲気に包まれますよ。



ガーベラと花火の彩りを楽しむ2種の限定モクテル

昼モクテル

「天空の花咲くリゾナーレ」では、時間帯によって異なる2種類のモクテルが登場。

昼の時間帯に提供するモクテルは、ガーベラと花火に共通する豊富な色彩を3層で表現。夜の時間帯は空に打ち上がる花火の煌めきからインスピレーションを得て、グラス上部には飴細工を、中には銀粉をあしらっています。

夜モクテル

訪れる時間によって異なる景色を眺めながらドリンクを味わう特別なひととき。ぜひどちらも体験してみてくださいね。■限定モクテル時間：10〜17時、17〜21時料金：各800円予約：不要

「天空の花咲くリゾナーレ」では、ガーベラの染色体験も楽しむことができます。数種類のガーベラから1輪を選んで、好きなカラーに染め上げます。

オリジナルブーケ イメージ

染色したガーベラに彩り豊かなガーベラを組み合わせ、夜空をイメージした包み紙でラッピング。世界に一つだけのオリジナルブーケを作ることもできますよ！■ガーベラ染色体験時間：10〜11時/11〜12時料金：3500円定員：各回6名予約：公式サイトから前日17時まで受付静岡名産のガーベラで花火を表現した「天空の花咲くリゾナーレ」をご紹介しました。この時期だけのかわいらしい空間演出を「リゾナーレ熱海」で体験してみてくださいね！■リゾナーレ熱海「天空の花咲くリゾナーレ」期間：2026年4月1日（水）〜5月31日（日）住所：静岡県熱海市水口町2-13-1TEL：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）時間：10〜21時（20時30分LO）料金：入場無料。宿泊は別途、1泊朝食付き2万4000円〜※2名1室利用時1名あたり、サービス料込アクセス：JR東海道線熱海駅から送迎バスで約20分対象：宿泊者限定●状況により、期間や内容が一部変更になる場合があります。●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。