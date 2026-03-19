『デジタルTVガイド』の公式Xで、Snow Manの宮舘涼太を起用した5月号の表紙ビジュアルが公開され、ファンの注目を集めている。

【画像＆動画】宮舘涼太『デジタルTVガイド』表紙ビジュアル／『ターミネーターと恋しちゃったら』メインビジュアル／宮舘涼太のコメント動画 他

■ニットにベージュのジャケットを合わせた宮舘宮舘涼太

3月24日発売の『デジタルTVガイド』5月号では、ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）で主演を務める宮舘が表紙に登場。

公開された表紙では、薔薇の花びらが舞い落ちる赤背景の前で、ニットにベージュのジャケットを合わせたスタイリングの宮舘が、顎に手を添えながらウインクを浮かべ、笑顔を見せている。

落ち着いた色味のスタイリングと柔らかな表情が印象的で、大人の気品を感じさせるビジュアルとなっている。

SNSでは「かっこよすぎて苦しい」「ウインクやばい」「目元赤みメイク好き」「この表情は反則です」「また新しい宮舘さんに出会えたようなきもち」「舘様攻めてる」などの声が寄せられている。

■『ターミネーターと恋しちゃったら』メインビジュアル

■宮舘涼太のコメント動画

Snow Man

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