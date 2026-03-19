永瀬廉＆黒川想矢が演じる兄弟の感情に変化が！ユニバーサル ミュージック『#春うたベスト50』キャンペーン第2弾CM放映開始

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King & Princeの永瀬廉と黒川想矢が共演する、ユニバーサル ミュージック『#春うたベスト50』キャンペーンCMの第2弾『兄弟の物語「変化」篇』が3月19日より全国で放映開始となった。

■第2弾CMでは、RADWIMPSの「正解」「そっけない」を使用

ユニバーサルミュージックは、3月12日より『#春うたベスト50』キャンペーンを開始。音楽を聴くことで春をより何倍も楽しめる楽曲をまとめたプレイリスト『春うたベスト50』他を公開し、日本中の人々に音楽の力で元気を届けている。

3月12日に公開された第1弾CMでは、久しぶりの兄弟の再会から、お互い心の底の本音を隠して衝突する場面が描かれたが、第2弾ではふたりの感情に変化が訪れる。

使用されている楽曲は、RADWIMPSの「正解」と「そっけない」。なお、本CMは第3弾、第4弾と続いていく。

各種音楽配信サービスでは、ユニバーサル ミュージックの春にぴったりな曲を集めたプレイリストの他、永瀬廉、黒川想矢が選んだ楽曲のプレイリストも公開中だ。

■永瀬廉、黒川想矢 インタビューコメント