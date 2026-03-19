山下智久＆福原遥ら、神田明神で参拝 境内どよめき「ヤバい！」「山Pだ！」
映画『正直不動産』（5月15日公開）のキックオフ地鎮祭が19日、東京・神田明神で行われ、キャストの山下智久、福原遥、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、川村泰祐監督が参加した。
【全身ショット】オーラある！ジャケットスタイルで登場した山下智久
この日のイベントでは、本殿にて作品のヒットを祈念。その後、境内で報道陣向けの写真撮影が行われた。山下らキャスト・スタッフ陣が姿をみせると、偶然居合わせた参拝客からは「ヤバい！」「山Pだ！」「本当に!?」と騒然。関係者の「撮影はお止めください」と制する声も飛び交うなか、山下らは笑顔を振りまき、スムーズな進行で撮影は行われた。
原作は累計発行部数400万部を突破した小学館「ビッグコミック」連載中の人気漫画。客と業者の情報格差にスポットを当てて不動産業界の闇に切り込んだ内容で、業界の裏側を痛快に皮肉った社会派コメディ作品。2022年にドラマ化され、シーズン2、スペシャルドラマの制作へと広がっていった。
今作はドラマシリーズの魅力はそのままに、アメリカロケや令和の新たな不動産問題を描きスケールアップ。ひょんなことから嘘が付けなくなってしまった不動産営業マンの永瀬財地と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。
【全身ショット】オーラある！ジャケットスタイルで登場した山下智久
この日のイベントでは、本殿にて作品のヒットを祈念。その後、境内で報道陣向けの写真撮影が行われた。山下らキャスト・スタッフ陣が姿をみせると、偶然居合わせた参拝客からは「ヤバい！」「山Pだ！」「本当に!?」と騒然。関係者の「撮影はお止めください」と制する声も飛び交うなか、山下らは笑顔を振りまき、スムーズな進行で撮影は行われた。
今作はドラマシリーズの魅力はそのままに、アメリカロケや令和の新たな不動産問題を描きスケールアップ。ひょんなことから嘘が付けなくなってしまった不動産営業マンの永瀬財地と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。