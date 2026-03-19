フィギュアスケート女子の本田真凜さんが初プロデュースするコスメブランド「Ｌｕａｒｉｎｅ（ルアリン）」の商品を使用したナチュラルなツヤ肌メイクを披露した。

１９日までに更新したインスタグラムに「Ｌｕａｒｉｎｅ 本日より全国発売開始です やぁぁぁい」と書き始めて報告。「今後発売予定のリップやチークも使って、素敵なドレスに合わせて血色感のあるナチュラルなツヤ肌メイクを自分でしてみました ドウカナ？」とつづると、背中が大きく開いたドレス姿のショットをアップ。

さらに「ただいま韓国・ソンスで開催中の「Ｂｅａｕｔｙ Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ ｂｙ Ｒａｉｎｍａｋｅｒｓ」に、Ｌｕａｒｉｎｅも登場しています おとぎ話の世界にうさぎさん達が迷い込んだような空間で可愛いのです」と続け、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「真凜さん素敵です 最高ですね」「可愛すぎ！！！」「お姫様だね」「ビジュヤバ！美しすぎる」「ドレス素敵で 真凛ちゃんに似合ってる」「透明感えぐい、、透けてる！！？」などの声が寄せられている。