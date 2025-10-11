女優の本田望結（21）が、10日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。幼なじみの俳優鈴木福（21）との関係について話した。本田と鈴木は3歳のときに同じ子役事務所に所属した幼なじみの間柄。姉のプロフィギュアスケーター本田真凜さん（24）が、鈴木と映画「カラダ探しTHE LAST NIGHT」で共演した時、「私とはご飯に行かないのに、姉とは行ってるんです。私のアイスショーには来てくれないのに、お