ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > 本田真凜、セールで買った2000円台のデニムを公開「何着ても似合う」… 本田真凜 フィギュアスケート スポーツニュース・トピックス THE ANSWER 本田真凜、セールで買った2000円台のデニムを公開「何着ても似合う」の声 2025年11月27日 14時59分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 本田真凜が26日、秋らしくブラウン系でまとめた装いをSNSで公開した 「セールで2千円台で買えたお気に入りデニム」も着用している ファンからは「何着ても似合う」「氷上でも陸でも女神は女神」などの声が ◆本田真凜の秋コーデ この投稿をInstagramで見る 本田真凜(@marin_honda)がシェアした投稿 記事を読む