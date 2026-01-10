ËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿µð¿Í¤ÈBLACK PINK¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡¢µð¿Í¤È4¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBLACKPINK¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ï14Æü¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÂçÃÀ¤ÊÁõ¤¤¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¡£¡ÖºÆÈÎ¤·¤Æ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ë¡¢¥Ø¥½