プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん(28）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。交際中の女子プロフィギュアスケーター・本田真凜さん(24)とは、一度破局したものの、週刊誌報道をきっかけに復縁していたことを明かした。宇野さんは「宇野昌磨がアンチからの質問に答えます」というタイトルの動画を投稿。その中で「4年付き合っていた彼氏を別れて未練しかないです。復縁はあり派ですか？なし派ですか？」との質問