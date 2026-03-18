乃木坂46川崎桜、眩しい白ビキニ姿公開 先行カット第12弾解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/03/18】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第12弾が解禁された。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、笑顔弾ける黒ビキニショット
今回解禁されたのは、南フランス・ニースの海岸で撮影されたカット。真っ青な空と地中海をバックに、濡れたTシャツを脱ぎ去る瞬間の瑞々しい姿を捉えた。白いビキニが太陽の下で映え、「眩しい」1枚となった。
本作は、川崎の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの揺れ動く振り幅を凝縮。撮影では自身初となる5種類の水着、4種類のランジェリー姿にも挑戦している。また、私服を含む30点近い衣装を纏い、さまざまな表情を見せる彼女の“今”を切り取った。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、笑顔弾ける黒ビキニショット
◆川崎桜、白ビキニ姿公開
今回解禁されたのは、南フランス・ニースの海岸で撮影されたカット。真っ青な空と地中海をバックに、濡れたTシャツを脱ぎ去る瞬間の瑞々しい姿を捉えた。白いビキニが太陽の下で映え、「眩しい」1枚となった。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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