聴く人の日常に、その時々の心に寄り添う、色とりどりの小さなきらめき――岡咲美保『MY GLEAM』リリースインタビュー

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これは、“岡咲美保”というシンガーが放つ、多面的な煌めきが存分に詰め込まれた1枚だ――そう感じさせてくれたのは、声優・アーティストの岡咲美保が2月27日にリリースした2ndミニアルバム『MY GLEAM』。田淵智也（UNISON SQUARE GARDEN）が作詞・作曲を手掛けたリード曲「HAPPY LUCKY JET!!」や、キュートさ溢れる「きゅんきゅるかわいい」といったいずれの収録曲にもたまらないキャッチーさがある一方で、その根底には日々の心の揺らぎへの寄り添いとそこから生じる煌めきの流れる、聴き応えある1枚に仕上がった。そんな濃密な作品を岡咲はどう形作っていったのか。コンセプト決めから各楽曲の制作に至るまで存分に語ってもらった。

INTERVIEW & TEXT BY 須永兼次

憧れの存在・田淵智也と、“自分らしさ”を擦り合わせて完成させたリード曲

――『MY GLEAM』リリースの1ヵ月ほど前には、対バンライブ“DIALOGUE＋WITH vol.7 −岡咲美保−”に出演されました。そこでは本作のリード曲「HAPPY LUCKY JET!!」も初披露されましたね。

岡咲美保 そもそも対バンライブへの出演自体も、あの時が初めてだったんですよ。“対バン”って字面的に結構強く見える言葉ですよね？なので、「自分の色をしっかり見せなきゃな」という意気込みがありまして。しかもご一緒したDIALOGUE＋さんは声優ユニットなので、メンバーの多さも含めた華やかさやパフォーマンスの威力もありますし、それにオールスタンディング自体の経験もあまりなかったんです。だから、そういう意味でも「頑張らないと！」という気持ちを持ちながら臨みました。

――実際ステージに立って、どんなことを感じられましたか？

岡咲 あの規模感のライブハウスって熱がすごく伝わりやすくて、おかげで終始楽しく終えられました！それにDIALOGUE＋さんも温かく迎えてくださって、コラボ曲もあったので、お互いの色も見せながら融合できた部分もありました。ファンの方同士の交流もあったのかなと考えると、すごく素敵な時間を過ごさせてもらえたなぁと思っています。

――そしてこのたび、『MY GLEAM』がリリースとなりました。今回は前作『SHAKING』とは違ってすべて新録曲での構成となっているので、全体の楽曲に関わってくるコンセプト付けや構成のトータルバランスなどは、より考えやすかったのでは？

岡咲 そうですね。2ndミニアルバムを出せるとなって、まずチームみほで会議をしまして。そのなかでこの『MY GLEAM』というタイトルが決まったんですけど……今まで私がリリースしてきたアルバム系のタイトルが全部“ING系”だったので、タイトルの持つ意味合いが結構わかりやすくて、しかもそこには自分の快活な部分が割と出ていたように思うんです。それを通じて私自身も「自分のパブリックイメージってそういうところなのかな？」と感じてもいて。でも、今回テーマにしたのはそういうものとはちょっと違っているんです。

――テーマ性が違うからこその、タイトル含めた変化というか。

岡咲 そうなんです。今回はそういう、ステージ上みたいに光が当たっている自分とはまた違う、表現者として葛藤したりしながら日々1人の人間として暮らしていくなかでの、名前のつかないような気持ちの揺らぎがテーマというか……この制作の時期が、ちょうど「そういうふうに日常のなかで揺らめいている自分も、『光っているな』と思えるかも？」という気持ちになっていたタイミングだったんです。でも、それは決して大きな光ではないので、“ING系”としてパッと浮かんだ「SHAKING」みたいな言葉だとイメージに合わなくて。

――ちょっと強い光を想像する言葉ですよね。

岡咲 そう ですよね。なので色々探していたところで、「小さな煌めき」という意味を持つ「GLEAM」というワードを見つけたんです。とても詩的でおしとやかな言葉だなという印象を受けましたし、「自分の心の中に宿しておきたいものだな」とも思うような芯もある言葉でもあったので、このタイトルとコンセプトを最初に決めました。それに、「煌めき」って電気みたいにずーっと光っているのではなくて。角度によって変わったり、揺らめくからこそ発生するものなのかなと捉えているので、そういう葛藤を「大丈夫だよ」と肯定してあげたい……みたいな自分の気持ちもありました。

――それを軸にして、各楽曲の制作が始まったんですね。

岡咲 はい。しかも今回はそうやって決まったコンセプトをもとに作っていきたかったので、コンペで曲を選ばせていただくことが多かった今までとは違って、初めて全曲作家さんを指名させていただく形で依頼をさせていただきました。

――では、ここからはそんな『MY GLEAM』の収録曲についてお聞きしていきます。まずリード曲「HAPPY LUCKY JET!!」ですが、こちらは田淵智也さんが作詞・作曲を手掛けられています。

岡咲 念願でした……。私、学生時代からUNISON SQUARE GARDENさんの曲も田淵さんが提供されているアニメソングもすごく好きだったので、「いつか……！」と思っていて。それに、以前ラジオ番組「ANISON INSTITUTE 神ラボ！」にゲストでご出演いただいた時に、私の楽曲を聴いてくださっているというお話いただけたこともすごく嬉しかったです。

――お好きな曲はたくさんあるとは思うのですが、特に影響を受けたのはどんな曲でしたか？

岡咲 1曲挙げるなら、先日“Anison Days Festival 2026”でもカバーさせていただいた「Q&Aリサイタル！」ですね。中学生の時、深夜アニメや声優アーティストさんにすごく興味を持ち始めた時に知った曲で、当時リアルタイムで聴いてワクワクして。MVも観たりしていましたし、カラオケでもたくさん歌ってきました。

――それは今回のオファーの内容にも、影響したりもしたのでしょうか。

岡咲 いえ、そこはあまり深堀りしなかったと思います。今回は田淵さんが作詞もしてくださるのもあって、別曲のレコーディング前にお打合せのお時間をいただいて、1時間くらいお話をさせていただいたのですが、そのなかでは好きな曲をお伝えしつつ、「J-POPで好きな曲」とか「こういうフレーズを聴いた時にどう思うか？」とか……あとは趣味みたいな日常的なことについてお話もしまして。しかもこの曲はミニアルバムの中で方向性が決まるのが最後だったので、他の4曲の雰囲気をお伝えしたうえで、『MY GLEAM』という世界観に対してどんな曲を作っていただくかお任せしました。

――なるほど。そのヒアリングを反映しての楽曲制作だったんですね。

岡咲 はい。実はこの曲、最初は今以上に元気な曲で。サビの“ハッピラッキ GOGOGO”のところが“ワチャガチャ ドゥドゥドゥ”みたいな言葉だったんです。でも私、そういうガヤガヤしている感じと自分とはちょっと違うように思って、改めて「私の元気さ」について考えてみました。そこで思ったのが、私って自分の中の理想に向かっているというか……ちょっと概念的なお話になるのですが、ステージに立つ時も自分の一歩前に「こうなりたい自分」がいて、そこをなぞっているような感覚がある、みたいな感じです。

――自分自身を、俯瞰して見ている部分があるというか。

岡咲 そうかもしれません。だから、ちょっと運命的というか運任せみたいな言葉がすごく似合うように思って、「ここは“ハッピラッキ”でもいいですか？」と相談したら快諾してくださって。それ以外も、全体的にもうちょっと「私についてこい！」という感じだったところを、実際はみんなの足並みを見て「一緒にいるから頑張れる」というタイプで私に合わせて修正してくださったりもして。おかげで、歌いながらみんなと手を繋げるような歌詞になりました。

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メロディでもラップでも、「Tictac」において聴く側のために大事にしたこととは

――そういう調整を経て今の形になった楽曲からは、どんなイメージを受けましたか？

岡咲 「めちゃくちゃ田淵さんだし、めちゃくちゃ私だ！」と思いました。しかもそれって足して2で割ったんじゃなくて、掛け算なんですよ。私らしさも汲み取ってくださっているうえに、誰が聴いてもわかるような“田淵さん節”も入れ込んでくださっているので、本当にド真ん中という感じがしてすごく嬉しかったです。しかもこの曲は、“苦労知らずポジティブ”の歌ではないようにも感じて。

――勢いだけではない、というか。

岡咲 そうなんです。序盤にも“生活はダルめ 置いてかれてる気がしちゃうな”みたいなフレーズがあるのですが、紐解いてみるとこの曲の主人公って色んなものに抗いながら現実もちゃんと見て、そのうえで理想に向かって一歩を踏み出しているんです。そういうところにはすごく共感できて、すごく「『MY GLEAM』だなぁ」と思いました。ただ……それと同時に「難しそうだな」とも思いました（笑）。

――ですよね（笑）。他の曲とは歌詞の量も違いますし。

岡咲 はい！キャラソンも含めて、今までの声優活動全体の中でこんなに息を吸えない曲も初めてなんです（笑）。それはつまり“田淵さん節”が詰まっているということなのですが、家で練習しながら「どうしよう？」と思ったりもして……。

――それは、どう解決したんですか？

岡咲 この曲って歌詞に「っ」が多いので、そこで息を吸うようにしていました。例えば1-Aメロだと“現代文明 ひょっ(ｽｩｯ)としてここは…どこですか？ ってすっ(ｽｩｯ)とぼけおちゃめ”……みたいなのを体で覚えていったんです（笑）。

――すごい……！

岡咲 ただ、レコーディングだとそれでも一文ごとにこだわって録ることもできますが、初披露になる対バンライブではそうはいかなかったので「まずい！」と思って。そういう「っ」に対して、「ありがとう！」みたいに感謝しながら歌っていました（笑）。

――では、その対バンライブで歌われた際にはどう思われましたか？

岡咲 気持ちがすごく上がったライブ終盤のようなところに、すごく効く曲だなと思いました。実は、リハーサルよりも本番のほうが全然歌いやすかったです。それは、みほちゃんず（＝岡咲のファンネーム）をはじめとする皆さんとのライブの時間が楽しくて、ギアが上がってから歌ったことが大きかったように思って。だからライブをやってからのほうが「歌えた！」と思えたし、みんなのことも自分のことも頼もしく感じられました。

――まさに、ライブで完成したんですね。

岡咲 はい。そうやって1回ライブで歌ったことで「HAPPY LUCKY JET!!」という曲への理解度もより深まったように思うので、いつか田淵さんにも観ていただきたいです。初披露の日は、残念ながら田淵さんがご自身のライブだったので……。田淵さんに観てもらえるその時が来るまでに、もっと磨かれた「HAPPY LUCKY JET!!」になっているよう歌い重ねていきたいです！

――そしてこの曲のMVは、パステル寄りのピンクが使われていたりファンシーさもあったりと、岡咲さんのパブリックイメージに沿ったポップさのあるものになっていますね。

岡咲 そうですね。すごくかわいいですし、曲のイメージド真ん中の素敵なものにしていただけて。「夢の中」みたいな世界になっているのも、未来を語っているこの曲にピッタリです。でもちょっと、ウサギは予想外だったというか……（笑）。

――どの辺りが予想と違いましたか？

岡咲 存在感がすごかったし、目が笑っていなかったところです（笑）。でもご挨拶をしたときにハグしてくれて、ハグした後に背中ポンポンってしてくれるイケメンタイプのウサギさんだったんです。……中の方は女性スタッフさんなんですけどね（笑）。でもそのワンアクションで包容力のあるタイプだと気づいて、「仲良くできそう！」と思いました。

――そのウサギから、最後にバッグを渡されるじゃないですか？あれは「ツアー行ってらっしゃい！」という意味のように思ったのですが。

岡咲 あ、そういうことか！最初ドラマで出てくる「現金がたくさん入ってそうなバッグだなあ」と思っちゃいました（笑）。でもお話いただいたそういう解釈も素敵ですし、単純に「これからお出かけするよ」や「あのカバンには夢と希望が詰まっている」でも、好きなように受け取ってもらえたらと思います！

――続いて、その他の新曲についてもお聞きします。まず「Tictac」ですが、クールでややダンサブルさもある、リード曲とはまたまったく違う雰囲気のものになっています。

岡咲 これ、みんながどう感じたのかがすごく気になります。私はこの曲、すごく「大好きゾーン」の曲で。もちろん明るくてかわいい曲も好んで聴きますが、この曲みたいにちょっとジャジーでお洒落なリズムが掴みづらい曲って、何度も聴きたくなっちゃうんです。それに私、園田（健太郎）さんの楽曲もすごく好きだったので、まさに「園田さんにいただきたい！」という曲調の曲をいただけたな……と、デモを聴いて思いました。

――しかも、今までの岡咲さんの持ち歌にはありそうでなかった曲にもなっていますね。

岡咲 確かに！ちょうど空いていたところを埋めてくれるパズルのピースみたいな……だからセットリストには組み込みやすいと思うんですけど、でも新鮮な曲ではあるので、既存の曲との組み合わせを妄想するのも楽しいです。

――そしてこの曲のラップ部分なのですが、アプローチにかなり従来との違いを感じました。

岡咲 ラップは感覚でやっているので、「音楽的にはこう違う」みたいな説明ができないんですけど……ただ、キャラクターを設定していたりちゃんとリズムが決まっていたりしたような今までの曲と違って、若干フリースタイルっぽいお洒落な置き方なところは、「Tictac」ならではだと思います。そのうえで音楽作品として、「聴いた方が“自分の代弁者”のように感じてくれる、心地良い吐露としてのラップ」という温度感を考えながら歌っていきました。あまり気持ちを込めすぎると、自分の想いをぶつけるだけのカラオケになってしまうので。

――だからこそ、かっこ良く決めながら「このフレーズに、聴く側が欲しい感情の起伏」が乗っているように感じました。

岡咲 うわー、嬉しいです！やりたかったことができていたのかな……？そのコンセプトを曖昧にもしたくないし、しっかり決めたかったので、余白みたいなものはすごく意識しました。ただ、縦に合わせるのが難しいリズムの曲でもあったので、その辺りの調整は細かくやっていきました。

――先ほど「感覚で」とおっしゃっていましたが、となると「誰かを参考にしよう」みたいなものは特になく？

岡咲 そうですね……でも私、普段から結構ラップを聴きます。それこそ梅田サイファーさんの「THE FIRST TAKE」とか大好きで。他にもアニソンやボカロのラップ曲もですし、ちゃんみなさんやCreepy Nutsさんも。そういう「良いな」と思ったラップは聴いたり歌ったりするので、もしかしたら日頃触れていたもののなかから、何かが自然とエッセンスとして出たりしているのかもしれないです。

――その他の部分については、レコーディングしてどんな感覚がありましたか？

岡咲 全体的に難しかったです。でも、そのラップのところで思ったことには他のパートでも通ずるものがありまして。“自分ごと”を歌っているんですけど、それを聴いてくれている方みんなの日々に寄り添えるような、余白を残したかったんです。なので、声の座標の決め方というか……“この物語の歌い手”という一人称の自分と、「『Tictac』をこういう曲にしたい」という俯瞰した読み手の自分との絶妙なバランスの取り合いをして、「かっこいい」とも「きれい」とも違う「自分の『Tictac』の歌声探し」みたいなことをしながら進めていきました。

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日々成長を積み重ねながら、いざ初ツアー、そして5周年イヤーへ！

――そして本作には、先行配信されていた「ともだちごっこ」と「きゅんきゅるかわいい」の2曲も収録されています。そのうち本作の幕開けを飾る「ともだちごっこ」は、サウンドと歌声が作り出すきれいで切ない世界観が非常に魅力的な曲です。

岡咲 実は『MY GLEAM』の中で一番最初にコンセプトが決まったのが「ともだちごっこ」なんですね。プロデューサーが「冬のバラード、欲しくない？」と持ちかけてくださったことがきっかけで、塚田（耕平）さんに「冬の失恋ソング」という結構大きな枠組みでお願いして生まれた曲なんです。こういうバラードって聴いている時も歌っている時もすごく心地良くて好きなので嬉しかったし、すんなり「あぁ、私の曲だ！」と馴染む感じもしました。

――この曲でも、やはり切なさの乗せ具合が非常に絶妙だと感じました。

岡咲 歌っている時は、なんだか「そんなに遠い昔ではない時のことを、アルバムをめくりながら思い返している」みたいな感覚が強かったんですよ。しかも、アルバムって全部が全部を載せはしないじゃないですか？自分の中である程度可視化してもいいやと思えるものしか残さない気がしました。そこに、自分の「本当はこうなのに」という意地とが見え隠れする感じがとってもリアルで。でもきれいで愛おしいなぁ……という感覚でした。

――そういう感覚を通じて、歌いながら感情移入されていった。

岡咲 はい。しましたし、結果的にこの子は“ともだちごっこ”という役割で終止符を打ったような歌詞になっていますが、それがすごく悲劇だとは捉えていなくて。「そういう相手に出会えて良かったね」とも思うし、そこで自分の気持ちをぶつけることもできたなかで、色々考えてこの関係を大事にすることを選んだ主人公もすごいなと思うんです。だから、これはただ“失恋”というよりは、そういう過去の引き出しを大切に開けている、美しい“物語”という感じがしました。

――そしてもう1曲の先行配信曲「きゅんきゅるかわいい」は、思い切りキュートさ溢れる楽曲となっています。

岡咲 とびきりかわいいサウンドにしていただいたんですけど、この曲は現実逃避ソングとしてお願いした曲でもあります。歌詞を読み解いていくと「あ、この人ってちゃんと苦労していて、もう今『かわいい』しか言ってられないんだなぁ」と感じられるような曲なっています。だから、もしかしたら「Tictac」の次に「急にかわいい曲が来た」と思う方もいるかもしれないですが、実はこれは疲れた大人の曲なんです。

――確かに。特に2-Aメロなんて疲れがピークですよね。

岡咲 「ばたんきゅー」してますね（笑）。サウンド自体もかわいいですし、ダンスもちょっぴりお遊戯会みたいなので、ライブではみんなとのコーレスも合わさって“かわいい”が限界突破して見える曲だとは思います。でも歌詞には、すごく大人の姿が見える。そこが『MY GLEAM』のコンセプトにある“日常の葛藤”みたいなところとクロスするんですよね。

――例えとして適切でないかもしれないのですが、「私マイメロちゃんだもん」みたいなイメージでしょうか？

岡咲 そういうことです！だから私の中では、この曲は寄り添いソングであるつもりなんです。こういうふうに寄り添ってくれる曲って意外とないように思えますが、寄り添い方にもきっと色々あるはずなので。だから、例えば会社で嫌なことを言われて、その言葉がすごくリフレインして辛い時にこの曲のイントロが頭の中に流れてきてくれたりすると嬉しいです。

――寄り添ってくれますし、曲調とか雰囲気もあって元気にもしてくれそうですね。

岡咲 そうなんです。だから『MY GLEAM』って、本当に欲張りミニアルバムだと思っていて。タイトルに繋がる気持ちの部分での柱がありながら、「色んなテイストの楽曲を歌いたい」という私らしさも残したものにできたので。

――ということは、「白い雪のプリンセスは」もそういう観点からの選曲？

岡咲 まさにそうです。一見、とてもファンシーでかわいいんですけど、結構毒っ気のある歌詞で。原曲を聴いていた頃から「この曲すごくキラキラしてるし、でもロックでかっこいいし、しかも切なくない？」みたいに思っていて。その不思議な感覚からくる明度みたいなものが、私の中では『MY GLEAM』と合っているように感じました。それが「ともだちごっこ」という冬のラブソングから繋がるというのもすごく良いなと感じて、この曲に決めました。

――歌ううえで、目指されていたのはどんな形でしたか？

岡咲 自分の中の「これぞ女の子」みたいな部分を出していきました。私、この曲のことを「めちゃくちゃ女の子だな」と思うんです。例えば「来てよ」と思っているのに素直に言えないところとか、自分でちょっと悲劇的な見方をしちゃうところとかが“ザ・女の子”だなって。だから、“女性”というよりは“女の子”を出していきました。

――その中で、サビを地声で押し切るのではなく、高音部分ではミックスのように歌われているのも印象的なポイントでした。

岡咲 やっぱり初音ミクちゃんが歌う原曲や色んな歌い手さんの歌ってみたを通じて、10年来この曲を聴いてきた私自身がOKを出せるものにしたかったので、「自分だったらミックスっぽい歌声で階段を上っていくのが、一番納得するな」ということでその歌い方に決めました。

――さて、5月からは初となるライブツアー“Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo”がスタートします。大阪でのワンマンライブ自体も初ということになりますね。

岡咲 そうですね。嬉しいなぁ……5月6日と5月10日という短いスパンで、2公演もできることも幸せです。ただ、果たして自分はジェットのように駆け抜けられるのか？という挑戦もあり、ファンの方も多分だいぶ疲れると思うんです。……楽しみ方は自由ですが、ライブ中に飛ぶ方も多いでしょうし（笑）。この明るいツアータイトルに引っ張られて、一緒に楽しくツアーを回っていきたいですね。

――すでに準備も始まっている、とお聞きしたのですが。

岡咲 そうなんです。準備を進めていくなかで、実は当初の予定よりも日替わり曲を増やしたんです。私自身「大阪から何日か空けてすぐ東京公演だから、せっかくならなるべく色んな曲を歌いたいなあ」という気持ちがありますし、みんなも喜んでくれるように思って。

――そこは全通勢が、より楽しみになるポイントかもしれません。

岡咲 そうですね。あとは大阪公演があることへの「ありがとう」という言葉を、関西圏の方からいただいていまして。自分も岡山出身だから、その気持ちがすごくよくわかるんです。なので、「この機会だから来れるよ」みたいな方もいてくれたら、私としてもすごく嬉しい初ツアーになると思っています。

――そしてそのツアー後には、いよいよデビュー5周年を迎えます。いわゆる“5周年イヤー”に入るわけですが、何かやりたいことや、逆にやってもらいたいことなどはありますか？

岡咲 そうですね……私、自分自身にご褒美みたいなことをあまりやらないタイプだから……たくさん祝ってほしいかも（笑）。

――それは、5年間駆け抜けてきたことに対して？

岡咲 はい（笑）。正直な話、私、「5周年を迎えたから、いきなりパワーアップ！」というわけではないと思っていて。逆に、リリースやライブを重ねることで年々“アーティスト・岡咲美保”が頼もしくなっているのを感じています。しかもそれって、みほちゃんずからも言ってもらえることもあって。だから、自分がそうなれていると実感できる状態で5周年を迎えられることが、何より嬉しいんです。それに、自信を持って「これが私のファン、みほちゃんずです！」と言える方々の顔が浮かぶのもすごく嬉しいことなので……。

――何か特別なことというよりも、今は祝ってほしい。

岡咲 そうですね。それに、逆に5周年を迎えて私が何か変わってしまったら寂しいじゃないですか？なので「これからも続いていくよ」という想いを届けつつ、「これまでもありがとう」という多幸感に包まれながら5周年を迎えて……みんなに褒めてほしい（笑）。それを迎える前に、まずは1stツアーでみんなを楽しませられるように頑張ります！

●リリース情報

2nd Mini Album

『MY GLEAM』

2026年2月25日発売

【初回限定盤（CD＋Blu-ray）】

品番：KICS-94245

価格：￥8,250（税込）

【通常盤（CD only）】

品番：KICS-4245

定価：￥2,750（税込）

＜CD＞

1.ともだちごっこ

作詞・作曲・編曲：塚田耕平

2.白い雪のプリンセスは

作詞・作曲：のぼる↑・編曲：佐藤厚仁

3 .Tictac

作詞・作曲・編曲：園田健太郎

4.きゅんきゅるかわいい

作詞：真崎エリカ 作曲・編曲：本多友紀（Arte Refact）

5 .HAPPY LUCKY JET!!

作詞・作曲：田淵智也 編曲：ハマダコウキ

＜Blu-ray＞

1. HAPPY LUCKY JET!! Music Video

2. MAKING

3. 「Miho Okasaki 3rd LIVE 2025 〜ハートシェイキング〜」ライブ本編映像

購入はこちら

https://okasakimiho.com/news/20251220_07.html

●ライブ情報

2ndミニアルバム『MY GLEAM』発売記念フリーライブ開催決定

開催日時：2026年3月21日(土)12:00〜

会場：三井ショッピングパーク ららぽーと富士見 1階屋外広場

イベント内容：ミニライブ＆お渡し会

※ミニライブの観覧はフリーとなります

開催日時：2026年4月4日(土)14:00〜

会場：セブンパーク天美 1F AMAMI STADIUM

イベント内容：ミニライブ＆お渡し会

※ミニライブの観覧はフリーとなります

詳しくはこちら

https://okasakimiho.com/news/20260220_03.html

Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo

＜大阪公演＞

2026年5月6日(水祝) 15:30開場/16:30開演

会場：大阪・GORILLA HALL OSAKA

席種：全席指定

料金：グッズ付きチケット：\12,000（税込）／一般チケット：\8,000（税込）

＜東京公演＞

2026年5月10日(日) 16:30開場/17:30開演

会場：東京・豊洲PIT

席種：全席指定

料金：グッズ付きチケット：\13,000（税込）／一般チケット：\9,000（税込）

チケットプレイガイド先行受付中！

https://okasakimiho.com/news/20260306.html

詳しくはこちら

https://okasakimiho.com/live/happyluckyjet/

●関連リンク

岡咲美保 オフィシャルサイト

https://okasakimiho.com/