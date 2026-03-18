定年退職後に働くなら、「アルバイト」と”業務委託”はどちらが有利？ 手取りや社会保険の違いを確認

アルバイトは「雇われて働く」、業務委託は「仕事を請ける」

まず大きな違いは、働き方の立場です。アルバイトは会社に雇われる働き方で、勤務時間や仕事内容について会社の指揮命令を受けます。

一方、業務委託は請負や委任などの契約で仕事を受ける形で、基本的には自分で進め方を管理します。厚生労働省も、契約の名前だけで決まるのではなく、実態として指揮命令下で働いているかどうかが重要だと示しています。

この違いは、手取り以前にかなり大きいです。アルバイトは働く人として法律上保護されやすい一方、業務委託は自由度がある代わりに、自分で管理しなければならない部分が増えます。



社会保険や労災の安心感は、アルバイトのほうが強い

アルバイトは条件を満たせば、健康保険や厚生年金に加入することがあります。日本年金機構や厚生労働省は、短時間労働者でも一定の条件に当てはまれば社会保険の対象になると案内しています。加入すれば、保険料負担はあるものの、将来の厚生年金や医療保障の面では安心感があります。

一方、業務委託は基本的に雇用ではないため、会社の社会保険に入る前提ではありません。国民健康保険や国民年金を自分で管理するのが基本です。労災についても、雇用労働者のような形では守られません。

ただし、2024年11月からは、企業などから業務委託を受けるフリーランスも労災保険の特別加入がしやすくなりました。とはいえ、自動的に会社員並みに守られるわけではないので、安心感ではアルバイトのほうが分かりやすいでしょう。



手取りだけ見ると、業務委託が有利に見えることもある

業務委託は、社会保険料の引かれ方や経費の考え方がアルバイトと違うため、受け取った額だけを見ると手取りが多く見えることがあります。国税庁でも、副業など継続的な収入は「業務に係る雑所得」になることがあると案内しています。必要経費を差し引ける場面があるため、人によっては税負担の見え方が変わります。

ただし、ここで注意したいのは、業務委託は仕事が途切れることもあるという点です。アルバイトのようにシフトが一定でない場合、月ごとの収入は安定しにくくなります。受け取る金額が多く見えても、交通費、道具代、通信費などを自分で負担するなら、実際の残り方は思ったほど多くないこともあります。



「有利か」は、手取りよりも安心と自由のどちらを優先するかで決まる

定年退職後に働くとき、アルバイトと業務委託のどちらが有利かは、その人が何を重視するかで変わります。社会保険や労災の面で安心感を重視するなら、アルバイトのほうが選びやすいでしょう。反対に、働く時間や仕事内容の自由度を重視するなら、業務委託が合うこともあります。

大切なのは、見かけの手取りだけで決めないことです。社会保険の有無、収入の安定、経費の負担、働き方の自由さを並べて考えると、自分に合う選び方が見えやすくなります。定年後は、若い頃よりも「稼ぎ方」と「安心」のバランスが重要になります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー