工藤静香、砂糖使わない発酵デザート披露に絶賛「老舗和菓子店みたい」「食べてみたい」
【モデルプレス＝2026/03/18】歌手の工藤静香が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘルシーな発酵デザートを披露し、注目を集めている。
【写真】キムタクの55歳妻「老舗和菓子店みたい」おはぎを思わせる発酵スイーツ2種
工藤は「砂糖の代わりに米麹！発酵デザート」とつづり、手作りの発酵スイーツを公開。おはぎを思わせるビジュアルの2種を小皿に盛り付けた様子を披露した。白い米麹ベースのものと、赤色の発酵あん風の2種が並び、素朴ながらも上品な雰囲気を漂わせている。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで元気が出そうなデザート」「老舗和菓子店みたい」「発酵食品を取り入れてて流石」「食べてみたい」「見た目も美味しそう」「作り方が知りたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】キムタクの55歳妻「老舗和菓子店みたい」おはぎを思わせる発酵スイーツ2種
◆工藤静香、砂糖不使用の発酵デザート2種披露
工藤は「砂糖の代わりに米麹！発酵デザート」とつづり、手作りの発酵スイーツを公開。おはぎを思わせるビジュアルの2種を小皿に盛り付けた様子を披露した。白い米麹ベースのものと、赤色の発酵あん風の2種が並び、素朴ながらも上品な雰囲気を漂わせている。
◆工藤静香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで元気が出そうなデザート」「老舗和菓子店みたい」「発酵食品を取り入れてて流石」「食べてみたい」「見た目も美味しそう」「作り方が知りたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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