アンジェラ・アキが、2026年2月11日にリリースしたアルバム『SHADOW WORK』のメイントラックである「Forgiveness」のMVを公開した。

「Forgiveness」とは「赦し（ゆるし）」の意味で、2020年に心理カウンセリングを始めて以来、自身を見つめ続けたアンジェラが、トラウマや心の闇に翻弄されてきた過去の自分を赦し、今の自分を受け入れるという曲だという。

MVは、「ハーフとして生まれた疎外感」を抱えながら過ごした徳島時代の幼少期、そして自己肯定感の低さを埋めるため、他人からなんとか認められようと「怒りを燃料にして前に突き進んでいた」というデビュー前のインストアライブや初の武道館ライブの映像を使用。これらの映像をバックに、過去の自分を赦し、受け入れ、抱きしめるかのようにアンジェラが歌唱をしている。本人自らコンセプトを考え、「手紙」でもタッグを組んだ武藤眞志監督が映像制作をした。

本楽曲についてアンジェラは、「心理カウンセリングを受け始めるようになってから、デビュー当時を振り返ることが多くなり、どんどん過去の自分が愛おしくなりました。そんな時にForgiveness（赦し）という言葉が浮かんできました。当時の自分を優しくハグしてあげることが、怒りを燃料にして突き進んでいたことへの赦しだと思って『Forgiveness』という楽曲を作りました。『手紙』は、30歳の私から15歳の自分へ送る気持ちで作りましたが、『Forgiveness』は48歳の今、30歳の私に送る曲です」と語っている。

そして3月19日、15年振りにNHK「SONGS」に出演。2014年に日本での活動を休止してから現在まで、アンジェラが何を考え、何をしてきたのか。 アメリカに移住し、「ミュージカル音楽作家」になるという夢を追いかけ続けた奮闘の日々に、大泉洋が迫る番組になっているという。歌唱曲は、「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」を中学生の合唱部86人と共演。そしてミュージカル作家デビューとなった曲「この世界のあちこちに」をミュージカルのキャスト・昆夏美、大原櫻子らとテレビ初披露する。さらに、今回MV公開した最新曲「Forgiveness」を披露。スタジオではトレードマークであるピアノ弾き語りではなく、ハンドマイク初パフォーマンスをしているとのことだ。

2026年5月15日からスタートする全国ツアー＜Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK＞を開催。アルバムを携えた待望のステージは全国30都市、31公演を予定している。

◾️出演／NHK「SONGS」番組情報 「SONGS アンジェラ・アキ 〜休止期間にいったい何が!?挑戦と進化のすべて〜」 放送予定

【放 送】 3月19日（木）午後10:00〜10:45 ＜総合＞

【再放送】 3月24日（火）午前 0:35〜1:20 ＜総合＞ ※月曜深夜

【出 演】 アンジェラ・アキ ・ 大泉洋

【VTRコメントゲスト】 南原清隆

【ミュージカルキャスト】 昆 夏美 ・ 大原櫻子 ・ 平野 綾 ・ 桜井玲香 ・ 小林 唯 ・ 音月 桂

白木美貴子 ・ 加藤潤一 ・ 飯野めぐみ ・ 伽藍 琳 ・ 鈴木結加里

中山 昇 ・ 麦嶋真帆

【歌唱曲】 「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」

「この世界のあちこちに」（ミュージカル「この世界の片隅に」より）

「Forgiveness」

【番組公式HP】 https://www.nhk.jp/p/songs

◾️アルバム『SHADOW WORK』

2026年2月11日（水）リリース

CD/ST/DL：https://bio.to/shadowwork ▼収録曲

1.Necklace

2.Forgiveness

3.Floating Planets

4.Narcissist

5.Dance with Darkness

6.E c h o

7.Sat-Chit-Ananda

8.Inferno

9.House of Cards

10.Blood River

11.Multiverse

12.Chaos

13.Rental

14.Pledge

15.Hitori Janai（Never Alone）

◾️＜Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK＞ 2026年

5/15（金）千葉 松戸 森のホール21 大ホール

5/17（日）新潟 新潟県民会館 大ホール

5/19（火）石川 本多の森北電ホール

5/23（土）山形 シェルターなんようホール

5/24（日）宮城 東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)

5/29（金）北海道 札幌市教育文化会館 大ホール

5/31（日）北海道 帯広市民文化ホール

6/4（木）香川 サンポートホール高松 大ホール

6/6（土）大分 ホルトホール大分 大ホール

6/7（日）福岡 福岡市民ホール 大ホール

6/10（水）群馬 メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎 大ホール

6/11（木）茨城 水戸市民会館 グロービスホール

7/5（日）静岡 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

7/10（金）岐阜 バロー文化ホール（多治見市文化会館）大ホール

7/12（日）兵庫 神戸国際会館こくさいホール

7/16（木）神奈川 鎌倉芸術館 大ホール

7/19（日）宮崎 都城市総合文化ホール 大ホール

7/20（月・祝）熊本 熊本城ホール メインホール

7/25（土）東京 NHKホール

7/26（日）東京 NHKホール

7/30（木）長野 岡谷市文化会館 カノラホール

8/1（土）広島 広島上野学園ホール

8/2（日）山口 KDDI維新ホール

8/5（水）京都 文化パルク城陽 プラムホール

8/7（金）大阪 フェスティバルホール

8/10(月) 青森 リンクモア平安閣市民ホール

8/11（火・祝）栃木 栃木県総合文化センター メインホール

8/16（日）滋賀 守山市民ホール 大ホール

8/20（木）兵庫 たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール

8/21（金）岡山 倉敷市民会館

8/23（日）愛知 愛知県芸術劇場 大ホール ▼チケットインフォメーション

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/angela-aki-2026/

ローソンチケット：https://l-tike.com/angela-aki/

イープラス：https://eplus.jp/angela-aki/

公演に関する詳細：https://lit.link/angelaaki