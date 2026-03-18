ともさかりえ、第1子妊娠は事務所関係者にも隠していた 発覚は主演ドラマのクランクイン直前…現場で倒れるも「私は病院にいけないんです！」
俳優・ともさかりえ（46）が17日放送の深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。第1子の妊娠を周囲に隠していたことを明かした。
【写真】「こ、こんな美しいお顔だったとは」息子の“顔出し”写真公開のともさかりえ
番組ではともさかに一問一答を実施。その中で妊娠中一番大変だったことという問いについて「妊娠を隠していた」と答えた。長男は現在21歳になったことが番組で伝えられたが、ともさかによると、妊娠が発覚した2004年当時、ともさかは主演ドラマのクランクイン直前だったといい「妊娠検査薬で調べたら、ヒットしている…でも今のタイミングで誰にも言えない」と感じたことを明かした。
結局、ともさかは事務所関係者にも妊娠の事実を伝えることなく撮影に入ったというが、つわりの症状もあり、「マネージャーさんとかに『グレープフルーツジュースを買ってきてください』とお願いしていたので、多分、ザワザワはしてたと思う」と振り返った。
しかし、撮影中についに貧血で倒れてしまったという。何も知らないスタッフから病院に行くことを強く勧められたというが、妊娠が発覚してしまうことが頭をよぎり「私は病院にいけないんです！」と伝えたという。ただその後冷静になった瞬間に、これ以上現場に迷惑かけられないと、最終的にカミングアウトしたと語った。
ともさかはこれまでに2003年4月に俳優の河原雅彦と結婚し、04年に長男が誕生するも、08年に離婚。その後11年6月に歌手のスネオヘアーと再婚、16年に離婚した。22年12月には、編集者と再々婚した。
【写真】「こ、こんな美しいお顔だったとは」息子の“顔出し”写真公開のともさかりえ
番組ではともさかに一問一答を実施。その中で妊娠中一番大変だったことという問いについて「妊娠を隠していた」と答えた。長男は現在21歳になったことが番組で伝えられたが、ともさかによると、妊娠が発覚した2004年当時、ともさかは主演ドラマのクランクイン直前だったといい「妊娠検査薬で調べたら、ヒットしている…でも今のタイミングで誰にも言えない」と感じたことを明かした。
しかし、撮影中についに貧血で倒れてしまったという。何も知らないスタッフから病院に行くことを強く勧められたというが、妊娠が発覚してしまうことが頭をよぎり「私は病院にいけないんです！」と伝えたという。ただその後冷静になった瞬間に、これ以上現場に迷惑かけられないと、最終的にカミングアウトしたと語った。
ともさかはこれまでに2003年4月に俳優の河原雅彦と結婚し、04年に長男が誕生するも、08年に離婚。その後11年6月に歌手のスネオヘアーと再婚、16年に離婚した。22年12月には、編集者と再々婚した。