【森永製菓】カップアイス「フローズンラムネ」初のコーラ味登場/ 既存商品もリニューアル

森永製菓は3月16日、「森永ラムネ」の味わいをイメージしたカップアイス「フローズンラムネ」から、初のコーラ味「コーラフロート」を、全国のコンビニエンスストアで先行発売した。

3月30日からスーパーなどの全ルートに販売を拡大する。販売は2026年5月末ごろまでを予定している。

また既存商品の「フローズンラムネ」も、品質やパッケージを見直し、3月下旬から全国でリニューアル発売する。

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〈商品概要〉

◆新商品「フローズンラムネ〈コーラフロート〉」

ラムネと相性の良いコーラ味を採用。コーラ味のみぞれ･ソース･チョコチップに、まろやかなミルクアイスとカラフルなラムネを組み合わせて仕上げた。内容量は180mlで、参考小売価格は税込216円。

微細氷の爽快感とミルクのクリーミーさが重なり合う複合系カップアイスで、“コーラフロート”ならではの満足感を味わえるとしている。

◆リニューアル発売「フローズンラムネ」

ラムネ味のみぞれ･ソース･チョコチップに、ミルクアイスとカラフルなラムネを組み合わせた商品。独自品質の“すっきり&クリーミー”をさらに強化し、シズル感と中身の構成が伝わるようカップのデザインをリニューアルした。こちらも180ml、参考小売価格･税込216円。