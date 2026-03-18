７人組グループ・なにわ男子が１８日、大阪市内のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）で、「スーパー・ニンテンドー・ワールド ５周年アニバーサリー・セレモニー」に登場した。

開業から５周年を迎えた人気エリア、テレビゲーム「スーパーマリオ」のキャラクターと共に登場した７人は、開園前、早朝にも関わらずテンションは最高潮。事前にアトラクションも体験し、西畑大吾（２９）が「楽しすぎて、超興奮しました！」と語れば、道枝駿佑（２３）も「なんか素になっちゃって、すごい夢中になってやっていました」と、声をそろえ、大西流星（２４）は「熱狂して、いろんなところで走り回ったりしてました！」と笑顔を見せた。

「何十回、何百回とユニバには来ています」という長尾謙杜（２３）は「メンバーとも何回か来ていて、僕の青春が詰まった場所です」と、思い出の場所でのイベントに感慨深げ。高橋恭平（２６）も「土管をくぐった先の世界観が本当に楽しい」と、ゲームの世界に浸っり、藤原丈一郎（３０）はゲーム内で取得すると無敵になる「スター」にちなみ「皆さんにはぜひ、無敵状態を体験していただきたい」と期待を寄せた。

同所と同じく、グループも５周年イヤーとあって、大橋和也（２８）は「同い年の場所に全員揃って立てることがすごくうれしい」と、大喜び。最後はキャラクターたちと共に「Ｗｅ ａｒｅ ＡＬＬＳＴＡＲＳ！無敵の１年、スタート！」と、アニバーサリーイヤーの始まりを宣言し、「一致団結して無敵な１年を楽しんでください」と、観客へ呼びかけていた。