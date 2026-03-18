

松田聖子

NHK BS特集『松田聖子 〜NHK秘蔵映像で贈るデビュー45周年〜』が、３月27日午後7時30分からBSP4Kで放送される。（NHK BSは4月4日午後9時00分〜）

永遠のアイドル、松田聖子。来る4月1日にデビュー記念日を迎える。その色あせることのない歌声と名曲がいま、若い世代や海外のアーティストからも支持を集めている。1980年のデビュー以来、ワールドワイドに愛され、歌い継がれる聖子さんのヒットソングの数々は、NHKBSの音楽番組「The Covers」でも、多くのアーティストに歌い継がれ、45年を超えて愛され続けてきた。

番組は、そんな松田聖子の貴重な名曲たちを、ＮＨＫ秘蔵映像でお届けするスペシャル企画。デビュー初期から去年の「紅白歌合戦」まで、多くの人の心に刻まれる名曲 【全15曲】を、フルコーラスを含めたロングサイズで届ける。

デビュー初期の初々しい姿や社会現象になったファッションやヘアスタイル、そして松本隆や財津和夫、大瀧詠一、松任谷由実、細野晴臣など、多くの音楽家が手がけた名作たち・・・さらに、自身が作詞作曲を手がけた最大のヒット曲「あなたに逢いたくて〜Missing You〜」や、ファンのみなさんに愛され、松田聖子自身もコンサートで歌い続ける名曲「愛されたいの」など、レアな名曲も。

番組のナビゲーターとナレーションは、それぞれ「The Covers」MCであり、松田聖子を愛するリリー・フランキーと上白石萌歌が務める。

番組情報

NHKBS特集 『松田聖子 〜NHK秘蔵映像で贈るデビュー45周年〜』【ナビゲーター】 リリー・フランキー 【ナレーション】 上白石萌歌【放送予定】3月27日（金）午後7時30分〜8時14分 ＜BSP4K＞4月4日（土）午後 9時00分〜9時44分 ＜NHKBS＞【セットリスト】「青い珊瑚礁〜Blue Lagoon〜」 (第76回 NHK 紅白歌合戦/2025年）「裸足の季節」 （レッツゴーヤング/1980年）「チェリーブラッサム」 (レッツゴーヤング/1981年)「夏の扉」 (レッツゴーヤング/1981年)「白いパラソル」 (昭和56年度日本作詩大賞/1981年）「風立ちぬ」 (レッツゴーヤング/1981年)「赤いスイートピー」 (レッツゴーヤング/1982年)「ガラスの林檎」 (第34回 NHK紅白歌合戦/1983年)「Rock’n Rouge」 (第35回 NHK紅白歌合戦/1984年)「天使のウィンク」 (第36回 NHK紅白歌合戦/1985年)「瑠璃色の地球 2020」 (第71回 NHK紅白歌合戦/2020年)「冬の妖精」 (レッツゴーヤング/1982年)「愛されたいの」 (レッツゴーヤング/1982年)「あなたに逢いたくて〜Missing You〜」 (ポップジャム/1999年）「SWEET MEMORIES」 (音楽・夢くらぶ/2005年）