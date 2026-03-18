大谷（ドジャース）を筆頭に、過去最多の大リーガー８人を擁して臨んだＷＢＣで、初めて４強入りを逃した侍ジャパン。

井端監督が進めたチーム作りや大会での戦いぶりを検証し、世界一奪還に向けた課題を示す。

打者に専念、貫く

ベネズエラとの準々決勝を２日後に控えた１２日。試合会場となるローンデポ・パークでの日本の全体練習前には、マウンドに上がる大谷の姿があった。森下（阪神）や小園（広島）らを相手に実戦形式の打撃練習を行い、直球やスイーパーなど約６０球を投球。打者のバットを何度もへし折る圧巻の内容に、首脳陣の一人が「代表投手の中で一番状態がいい」と漏らすほどだった。だが、「投手・大谷」は最後まで実現しなかった。

右肘手術を経て、投手としては復帰途上であることから、指名打者として代表入りした今大会。シーズンに向けた投手の準備が着々と進む中でも、大谷は「快く送り出してくれた球団への誠意」と、打者に専念する当初のプランを貫いた。

打撃だけでも絶大な貢献度をみせたのはさすがの一言だが、世界屈指の投手でもある大谷が登板できないのは、やはり痛かった。準々決勝は６投手が日本のＷＢＣ史上ワーストとなる計８失点で逆転負け。試合後の記者会見で「大谷が投げていたら」と問われた井端監督は「投げられたなら、先発をさせていた」と述べ、理想的な起用ができない歯がゆさをにじませていた。

代表チームとはいえ、シーズン直前に日米各球団から主力を預かる立場。今大会は従来の最多だった２００９年大会の５人を上回る８人の大リーガーが集まったが、大谷以外にも、故障防止などを理由とした様々な制約があった。

監督に必要な日米間の調整力

山本（ドジャース）は代表合流前の２月中旬時点で、球数を巡る取り決めがあることを示唆していた。そして迎えた１次ラウンド台湾戦は、大量リードの三回二死満塁に５３球で降板。大会規定の６５球に達する前のイニング途中での交代に、井端監督は「球数が決まっていた」と説明した。

大リーガーが代表戦に出場可能となったのは３月２日の強化試合からで、山本は代表での登板機会がない「ぶっつけ本番」のマウンドでもあった。野手陣も自チームでの調整を優先せざるを得ず、代表合流は２月下旬。国内組が宮崎での事前合宿で繰り返し取り組んだサインプレーを、岡本（ブルージェイズ）、村上（ホワイトソックス）らと再確認する時間も大会直前に必要となった。

今やＷＢＣには大リーグの主力選手が多数参戦するようになり、侍ジャパンでもその存在は引き続き不可欠となる。日米間の移動距離など様々な条件を考慮しつつ、最適な起用法や調整法を導き出す。そんなマネジメント能力が、この先の監督には求められそうだ。