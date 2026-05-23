SVリーグ男子チャンピオンシップファイナルバレーボールのSVリーグは17日、横浜アリーナで男子チャンピオンシップファイナル（決勝）の第3戦が行われ、レギュラーシーズン首位のサントリーサンバーズ大阪が同2位の大阪ブルテオンに0-3（22-25、20-25、18-25）で敗れたものの、優勝した昨季に続く決勝進出で準優勝となった。ミドルブロッカーの25歳・鬼木錬は高校からバレーを始めた異色の経歴の持ち主。競技歴わずか8年でリーグ