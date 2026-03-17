無料公開スタート『BLEACH』破面篇 + 死神代行消失篇 - 「千年血戦篇-禍進譚-」放送前にチェック!
『BLEACH』原作25周年イヤーに突入し、TVアニメ最終クール「BLEACH千年血戦篇-禍進譚-」も2026年7月に放送予定とまさに「BLEACH YEAR」な2026年。LINEマンガ、ebookjapanでは、年始からコミックスの無料開放を実施している。
3月15日からは、「破面篇 + 死神代行消失篇」であるコミックス22巻〜54巻(188〜491話)を無料開放。6月15日に無料開放される千年血戦篇に向けて、一気に追いつきたいところだ。
━━━━━━━━━━━『#BLEACH』破面篇 + 死神代行消失篇無料公開 開始！━ｖ━━━━━━━━━期間：-6/14（日）23:59範囲：188話-491話千年血戦篇直前までの304話分をイッキに読破できるチャンスです！詳細はLINEマンガ、ebookjapan、各アプリでチェック！〈スタッフ〉 pic.twitter.com/phUDDo7Hvo- 久保帯人＆スタッフ (@tite_official) March 15, 2026
SNSでは「破面編が1番スキ♡」「BLEACH本当大好きだったなぁ 特に破面篇が好きでした ザエルアポロが私の推し!」と喜ぶ方や、「まだまだ時間あるのにもう380話まで読んでしまった」と勢いよく読み返す方など、多くのコメントが寄せられている。
詳細は、LINEマンガ、ebookjapanの各アプリを確認のこと。シリーズの最終章"千年血戦篇"を全力で楽しむために、ぜひチェックしてはいかがだろうか。
3月15日からは、「破面篇 + 死神代行消失篇」であるコミックス22巻〜54巻(188〜491話)を無料開放。6月15日に無料開放される千年血戦篇に向けて、一気に追いつきたいところだ。
SNSでは「破面編が1番スキ♡」「BLEACH本当大好きだったなぁ 特に破面篇が好きでした ザエルアポロが私の推し!」と喜ぶ方や、「まだまだ時間あるのにもう380話まで読んでしまった」と勢いよく読み返す方など、多くのコメントが寄せられている。
詳細は、LINEマンガ、ebookjapanの各アプリを確認のこと。シリーズの最終章"千年血戦篇"を全力で楽しむために、ぜひチェックしてはいかがだろうか。