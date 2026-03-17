ロビーイメージ

TOHOシネマズは、6月開業の商業ビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」内に、プレミアムシアターやIMAXレーザーシステムを備えた「TOHOシネマズ 名古屋栄」をオープンする。

新たにオープンするTOHOシネマズ 名古屋栄は、エリア初となる設備を多数備え、映画ファンに多様な映画の楽しみ方を提供するシネコン。全10スクリーンで、座席数は1,655。住所は、愛知県名古屋市中区錦三丁目25番1号。

プレミアムシアター

東海エリア初となる、TOHOシネマズのハイエンドシアター「プレミアムシアター」を導入する。8番スクリーンで、総座席数は268。

左右の壁いっぱいに拡大された巨大スクリーンと、シアター形状に最適化した形でスピーカーをカスタマイズした良質な音響を実現。さらに、プライベート空間が確保された広々とした座席を組み合わせることで高品質なシアター体験が楽しめる。

8番スクリーンには、プレミアラグジュアリーシートを完備(8席)。視界を遮るものがない専用エリアに、重厚かつラグジュアリーな特別席を設置した。柔らかい革張りのリクライニングシートを採用し、体が包まれる様な座り心地を実現。また上映中はスクリーンしか目に入らないように設計されており、映画への没入感をより高めるデザインとなっている。同シートは、鑑賞料金プラス3,000円で提供する。

プレミアラグジュアリーシート

4番スクリーンには、東海エリア初となる「轟音シアター」を導入。座席数は190。

轟音シアターでは、スピーカーユニットを向かい合わせで駆動させることで通常の1.5倍～2倍のパワーを発揮するアイソバリック式サブウーファーをスクリーン前に設置。空気を震わせる“音の体感・迫力あるサウンド”が味わえる。

3番スクリーンには、4Kレーザー投影システムと12chサウンドシステムを備えた「IMAXレーザー」を導入。座席数は264。

シャープで明るく、深みのあるコントラスト、豊かな色彩を映す4K解像度のレーザープロジェクターシステムと、独自設計の12chサウンドシステムによるパワフルで臨場感あるサウンドが体感できるという。