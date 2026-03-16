元NMB・上西怜、コスプレ写真集の先行カット公開 たわわなショットたっぷり
元NMB48・上西怜のコスプレ写真集のタイトル、表紙、先行カット第2弾、特典写真が16日、公開された。4月2日に発売する写真集のタイトルは『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』に決定した。
【写真】はちきれんばかりの…たわわに実ったコスプレショットを見せる上西怜
『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』の表紙に選ばれたのは、配信者風のコスプレカット。ヘッドセットを首にかけ、モニターの光に照らされた瞳がこちらを真っ直ぐに見つめる一枚は、日常の延長線上にあるような親密さがありつつも、どこか幻想的でサイバーな雰囲気。
本編から厳選された先行カットは、大胆でインパクトのあるチャイナ、クールな男装姿、弾ける笑顔で銭湯で働く女の子と、同一人物とは思えないほどの変貌ぶりを見せている。たわわなショットがたっぷりだ。
上西はファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルを務め、大好きなコスプレをテーマにした『#れーちゃんこれくしょん』を連載中。写真集の編集・制作は『S Cawaii!』が担当している。
写真集では王道のバニーガールやチャイナはもちろん、アニメから飛び出したようなファンタジックな衣装も。指先の角度や表情、立ち振る舞いに至るまで、それぞれの世界観に没入して撮影した。
オンライン書店での購入者は、コスプレ写真集の未公開カットを用いたトレカをプレゼント。全5種類ランダムで1冊につき1枚封入される。
【写真】はちきれんばかりの…たわわに実ったコスプレショットを見せる上西怜
『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』の表紙に選ばれたのは、配信者風のコスプレカット。ヘッドセットを首にかけ、モニターの光に照らされた瞳がこちらを真っ直ぐに見つめる一枚は、日常の延長線上にあるような親密さがありつつも、どこか幻想的でサイバーな雰囲気。
上西はファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルを務め、大好きなコスプレをテーマにした『#れーちゃんこれくしょん』を連載中。写真集の編集・制作は『S Cawaii!』が担当している。
写真集では王道のバニーガールやチャイナはもちろん、アニメから飛び出したようなファンタジックな衣装も。指先の角度や表情、立ち振る舞いに至るまで、それぞれの世界観に没入して撮影した。
オンライン書店での購入者は、コスプレ写真集の未公開カットを用いたトレカをプレゼント。全5種類ランダムで1冊につき1枚封入される。