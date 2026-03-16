モトローラ・モビリティ・ジャパンは、エントリーモデルという位置づけのSIMフリースマートフォン「moto g06」を、2026年3月19日にMVNO（仮想移動体通信事業者）各社および全国の家電量販店などで発売する。

AI対応カメラでポートレートもキレイに撮れる

上質な素材を使用した美しいデザインのボディーに、濡れた手でも操作できる「ウォータータッチ」対応の約6.9型HD＋（1640×720ドット）高輝度ディスプレーと「バスブースト」機能を備えたステレオスピーカーを搭載する。

AI（人工知能）対応のカメラは、「ポートレートモード」「ナイトビジョン」などの機能を実装する。環境照度センサーを備えた約5000万画素・背面カメラ、約800万画素・前面カメラを装備する。

「かこって検索」や「Gemini」などグーグルのサービスに対応する。

OSは「Android 15」をプレインストールする。IP64防水/防塵性能を備え、メモリーは4GB（最大12GBのRAMブースト対応）、内蔵ストレージは128GB、microSD（最大1TB）をサポートする。バッテリー容量は5200mAh。

カラーはローレルオーク、タペストリーブルーの2色。

価格はオープン。