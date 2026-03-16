侍ジャパン国内組選手がチャーター便で帰国

野球日本代表「侍ジャパン」は16日、成田空港着の日航機で帰国した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では14日（日本時間15日）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退。大会始まって以来初めて4強入りを逃した。

現地で準々決勝が終わったのは15日の午前0時過ぎ。球場を離れて約10時間後にはチャーター機が日本へ向けて出発した。およそ14時間半のフライトの後、5日ぶりに帰国した。

揃いの白いパーカーをまとった侍ジャパンは、井端監督を先頭に降機。指揮官は厳しい表情を浮かべていた。マスクをしている選手も多く、無言のまま制限区域を通過していった。

到着ロビーにはファンも集結し「立ち止まらないようにお願いします」とのアナウンスも。今大会13打数無安打に終わった近藤健介外野手（ソフトバンク）や、ベネズエラ戦で逆転3ランを浴びた伊藤大海投手（日本ハム）にも拍手や「お疲れさまでした」との声が飛んだが、選手の表情は最後まで硬かった。

なお、大谷翔平投手（ドジャース）や鈴木誠也外野手（カブス）ら、大リーグから参加した選手は現地でチームを離れている。



（THE ANSWER編集部）