◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 アメリカ 2-1 ドミニカ共和国(現地時間15日、ローンデポ・パーク)

アメリカが激戦を制し決勝に駒を進めました。

アメリカ先発のポール・スキーンズ投手が先制ソロホームランを被弾しますが、4回に2発の特大弾でアメリカが逆転。

さらに5回に主将のアーロン・ジャッジ選手の特大弾がセンタースタンドへ入ろうかと思われましたが、フリオ・ロドリゲス選手のジャンピングキャッチの好プレーに阻まれます。

そのウラ、スキーンズ投手が1アウト1・2塁とピンチを作り降板。継投したタイラー・ロジャース投手がフアン・ソト選手と対峙しますが、打球はショートへと転がりこれをダブルプレー。ピンチをしのぎました。そして7回にも連続ヒットで1アウト1・3塁と1打逆転のピンチに。フェルナンド・タティスJr.選手を空振り三振とするとケテル・マルテ選手も空振り三振。さらにアメリカベンチを盛り上げていきます。9回で得点圏に走者を置きますが無失点で抑え、アメリカが勝利しました。

決勝に進んだ アメリカ は、明日の日本時間17日に行われるイタリア対ベネズエラの勝者と世界一をかけて戦います。