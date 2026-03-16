デビットカード選びは「ポイント高還元」か「海外手数料の安さ」こそ正解！専門家が厳選したおすすめ10枚を徹底解説
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YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新】デビットカードおすすめ10選！高いポイント還元率or安い海外手数料のデビットカードを整理【PR】」と題した動画を公開。金利上昇や円安といった経済状況を踏まえ、今選ぶべきデビットカードを「ポイント還元率の高さ」と「海外手数料の低さ」という2つの基準で10枚厳選し、解説している。
動画ではまず、金利上昇局面で各銀行が預金獲得のためにデビットカードの特典を強化していること、一方で円安によりクレジットカードの海外事務手数料が高騰している現状を指摘。これにより、従来のクレジットカードよりもデビットカードがお得になる場面が増えていると説明した。
その上で、特におすすめのカードとして「住信SBIネット銀行」のデビットカードを筆頭に挙げた。2026年5月から始まる新プログラムにより、銀行の利用状況に応じてポイント還元率が最大2.5%までアップする点を高く評価。動画では「メイン口座として利用していれば、還元率常時1.5%や1.75%は十分達成可能」だとし、多くの人にとって高還元が狙えるカードだと紹介した。
海外利用を重視する人には「Sony Bank WALLET」を推奨。このカードは、多くのカードで3%以上かかる海外事務手数料が無料である点を大きなメリットとして挙げた。為替コストも低く抑えられており、海外での支払いや海外ATMの利用で非常にお得になると解説した。
他にも、月1,000円以上の利用で常時1.5%還元になる「V NEOBANKデビットカード」や、海外利用に特化した「Wise」「Revolut」などを紹介。それぞれのカードの強みと注意点を詳しく比較している。
最後に、デビットカードを選ぶ際は、自分の利用シーンが国内中心か海外中心かを考え、「高還元」か「海外手数料の安さ」のどちらを重視するかで判断することが重要だと総括。本動画が、それぞれのライフスタイルに合った最適な1枚を見つけるための指針となるだろう。
YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新】デビットカードおすすめ10選！高いポイント還元率or安い海外手数料のデビットカードを整理【PR】」と題した動画を公開。金利上昇や円安といった経済状況を踏まえ、今選ぶべきデビットカードを「ポイント還元率の高さ」と「海外手数料の低さ」という2つの基準で10枚厳選し、解説している。
動画ではまず、金利上昇局面で各銀行が預金獲得のためにデビットカードの特典を強化していること、一方で円安によりクレジットカードの海外事務手数料が高騰している現状を指摘。これにより、従来のクレジットカードよりもデビットカードがお得になる場面が増えていると説明した。
その上で、特におすすめのカードとして「住信SBIネット銀行」のデビットカードを筆頭に挙げた。2026年5月から始まる新プログラムにより、銀行の利用状況に応じてポイント還元率が最大2.5%までアップする点を高く評価。動画では「メイン口座として利用していれば、還元率常時1.5%や1.75%は十分達成可能」だとし、多くの人にとって高還元が狙えるカードだと紹介した。
海外利用を重視する人には「Sony Bank WALLET」を推奨。このカードは、多くのカードで3%以上かかる海外事務手数料が無料である点を大きなメリットとして挙げた。為替コストも低く抑えられており、海外での支払いや海外ATMの利用で非常にお得になると解説した。
他にも、月1,000円以上の利用で常時1.5%還元になる「V NEOBANKデビットカード」や、海外利用に特化した「Wise」「Revolut」などを紹介。それぞれのカードの強みと注意点を詳しく比較している。
最後に、デビットカードを選ぶ際は、自分の利用シーンが国内中心か海外中心かを考え、「高還元」か「海外手数料の安さ」のどちらを重視するかで判断することが重要だと総括。本動画が、それぞれのライフスタイルに合った最適な1枚を見つけるための指針となるだろう。
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