【ポートルイス＝笹子美奈子】米国によるイラン攻撃で、５０００キロ・メートル以上離れたインド洋のチャゴス諸島にあるディエゴガルシア島の基地に注目が集まっている。

英国と米国が共同使用し、湾岸戦争やイラク戦争などで拠点となった戦略的要衝だ。インド洋では米中印の勢力争いが強まっており、観光地の地元では「ミサイルが飛んでくるかも」といった風評を懸念する。

「英国は、あの島を巡って非協力的だった」。トランプ米大統領は３日、今回のイラン攻撃でスターマー英首相がディエゴガルシア基地の使用を渋ったことを批判した。「（代わりの）着陸場所の検討に３、４日を要した」と述べた。

基地は大型爆撃機なども発着できる滑走路などを有し、中東での紛争への対応拠点として使用されてきた。ただ、島を含むチャゴス諸島を領有してきた英国は昨年５月、モーリシャスへ返還する協定に署名。基地は９９年間維持されるが、トランプ氏は今年に入り、返還に強い反発を示した。

近海ではインドと中国が勢力争いを繰り広げる。インドはモーリシャスのアガレガ諸島に基地を建設中だ。首都ポートルイスの港には１１日、印海軍のフリゲート艦が停泊していた。常備軍をもたないモーリシャスは、インドとの連携で中国をけん制する狙いがあるとみられる。

中国はインド洋各地で海軍寄港地を構築している。インド洋の安全保障に詳しいリアザ・ジャーンバーグ氏は「中国にとり、インド洋は有事のサプライチェーン（供給網）確保と外国海軍の介入阻止の両面で極めて重要だ」と指摘する。

一方、地元は大国の動きを懸念する。ポートルイスで衣服販売店を経営する男性（７０）は、「ミサイルが飛んでくると風評が流れれば、観光客は来なくなり、経済はがた落ちだ。米英は出ていってほしい」と話した。