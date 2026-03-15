昨年のリバイバル・ロードショーが異例の大ヒットとなった、プピ・アヴァティ監督によるイタリアンホラーの異色作『笑む窓のある家』4K修復版、『ゼダー／死霊の復活祭』のブルーレイが６月26日(金) に同時発売されることが決定した。

1976年製作の『笑む窓のある家』は、狂死した画家が遺したフレスコ画の謎をめぐる物語。昨年の日本初劇場公開を経て今回が初パッケージ化となり、監督インタビューを含む特典映像が収録される。

1983年製作の『ZEDER/死霊の復活祭』は初ブルーレイ化。“死者の復活”を科学的かつ神秘的に探求した野心作で、死者と接触できるとされる土地“Ｋゾーン”と、それを発見した人物“パオロ・ゼダー”の謎をめぐる物語が描かれる。

『笑む窓のある家』4K修復版 Blu-ray

2026年６月26日(金)発売 品番:TCBD-1698 価格:6,380 円(税込)/5,800 円(税抜)

【Blu-ray1 枚組】本編 111 分+特典 42 分(予定)/2 層(50GB)/COLOR/アメリカンビスタサイズ(1.85:1) [1080p Hi-Def]

音声1)イタリア語リニア PCM モノラル 字幕 1)日本語字幕

発売元:是空/TC エンタテインメント 販売元:TC エンタテインメント 【特典映像】

・“25 年目のカルト映画”:製作 25 周年を記念して 2002 年に作られたインタビュードキュメンタリー

・プピ・アヴァティ監督インタビュー映像[2012 年収録]

・ロビーカード・ギャラリー [動画形式]

・予告編集[オリジナルイタリア版/日本版]

『ゼダー/死霊の復活祭』 Blu-ray

2026年６月26日(金)発売 品番:TCBD-1699 価格:6,380 円(税込)/5,800 円(税抜)

【Blu-ray1 枚組】MPEG-4 AVC/リージョン A/複製不能/セル専用/日本市場向

本編 100 分+特典 1 分/1 層(25GB)/COLOR/アメリカンビスタサイズ(1.85:1) [1080p Hi-Def]

音声1)イタリア語リニア PCM モノラル 字幕 1)日本語字幕

発売元:是空/TC エンタテインエント 販売元:TC エンタテインメント 【特典映像】

・日本版予告編

(C)1976 SND (M6 Group) and ACEK SRL

(C)1983 A.M.A. Film s.r.l.